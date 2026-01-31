La Magnifica comunità montana delle Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio assume tre giovani istruttori tecnici

La Magnifica comunità montana delle Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio ha pubblicato un nuovo bando di concorso: questa volta si tratta dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico da destinare al Comune di Barcis. E’ un’opportunità professionale significativa non solo per l’immediata immissione in servizio del vincitore ma anche per la possibilità che la graduatoria venga utilizzata da altri enti del territorio. L’elenco di candidati giudicati idonei potrà infatti essere impiegato per future chiamate dalla stessa Magnifica e dai 12 municipi associati (nell’ordine Aviano, Andreis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, oltre appunto a Barcis). Un bacino ampio che rende il concorso particolarmente interessante per chi desidera intraprendere o consolidare una carriera tecnica nella pubblica amministrazione locale. Le mansioni previste per il profilo di istruttore comprendono attività di supporto agli uffici tecnici comunali, gestione di pratiche edilizie, sopralluoghi, rapporti con professionisti e cittadini, programmazione e controllo del territorio. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 25 febbraio. Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: gli scritti il 5 marzo, l’orale il successivo 11 marzo. Per aderire al bando è richiesto almeno un diploma quinquennale di istruzione superiore o la laurea. Il concorso viene considerato dal presidente della Comunità montana e sindaco di Caneva, Dino Salatin, “un’occasione preziosa per giovani professionisti che desiderino contribuire allo sviluppo delle nostre comunità”.