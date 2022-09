La transizione ecologica che serve all’Italia e al Fvg. Legambiente incontra i candidati

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, venerdì 16 settembre Legambiente FVG incontrerà i candidati in regione dalle ore 15.30 alle 17.30 presso la Casa delle Associazioni in via Brigata Re 29 a Udine. Interverrà Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente. Invitati tutti i partiti, ai candidati presenti verranno illustrate le proposte dell'associazione in merito ai temi ambientali: si tratta di quelle che secondo noi sono una priorità per il Paese. L'evento è aperto al pubblico e alla stampa.