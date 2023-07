Latisana, flash mob a sostegno della sanità pubblica e dei lavoratori dell’ospedale

La Consigliera regionale Simona Liguori, vicepresidente della III Commissione consiliare, ha partecipato oggi al Flash Mob a sostegno della sanità pubblica e dei lavoratori organizzato dall’Associazione Diritti del Malato davanti all’Ospedale di Latisana. “Questo ospedale – afferma Liguori – ha subito in modo consistente nei mesi scorsi il fenomeno della fuoriuscita del personale, con diverse richieste di mobilità da parte di infermieri, come avevamo evidenziato più volte alla giunta regionale, con l’effetto che una decina di lavoratori hanno optato per il trasferimento in altra struttura. Nel Pronto Soccorso lavorano inoltre medici gettonisti e appartenenti a ditta esterna convenzionata”. Per Liguori “La valenza del personale di alta professionalità che opera nel Pronto soccorso di un ospedale importante come quello di Latisana, servizio essenziale che con la stagione estiva e l’arrivo di migliaia di turisti a Lignano Sabbiadoro e nelle località balneari contermini, riveste un ruolo strategico per l’intera regione”. E a proposito della crisi della sanità regionale i dati GIMBE, un organismo terzo e neutrale, che pongono la nostra Regione tra gli ultimi posti per il bersaglio di diversi indicatori, sono stati l’ennesima conferma che non si può continuare così e che gli allarmi più volte lanciati dal personale sanitario sono sinceri e vanno ascoltati. “Senza politiche efficaci – conclude Liguori – da parte di chi ha la responsabilità di governo si rischia di mettere in ginocchio i cittadini del Friuli Venezia Giulia, che chiedono di esercitare pienamente il proprio diritto alla salute”.