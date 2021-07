“Leggermente” ritorna in presenza con 3 appuntamenti estivi

LeggerMente presenta tre appuntamenti estivi che ripropongono nel Parco del Castello di San Daniele, la particolare atmosfera che le serate di Leggermente trasmettono da anni al proprio affezionato pubblico. Ad aprire il ciclo di incontri saranno Stefano Rizzardi e Arno Barzan, mercoledì 30 giugno, con Infier di Dante Alighieri, un concerto teatrale capace di riproporre in marilenghe alcuni canti dell’Inferno Dantesco. Una vera e propria sorpresa che non mancherà di stupire grazie alla grande forza evocativa con cui la lingua friulana è capace di mettere in risalto la vitalità poetica dei versi infernali. Nel mese di luglio il primo appuntamento sarà Effetti Collaterali Zero – 6 lettori in cerca di un libro: gli amici di LeggerMente protagonisti della serie 6 libri per una terapia contro ogni pandemia si incontreranno finalmente di persona. Questo progetto era stato pensato nei mesi scorsi per riprendere i contatti sebbene in forma virtuale con tutti gli appassionati della lettura.

In conclusione, una serata molto speciale che vedrà ospite Ilaria Tuti, mercoledì 21 luglio.

Come da prassi ormai consolidata è necessario prenotarsi tramite SMS o WhatsApp al numero +39 339 3697658 oppure e-mail a info@leggermente.it, allegando un recapito telefonico.

