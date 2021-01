M5S FVG: “Condanna per post di offese a Liliana Segre”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Non ci sono parole per esprimere il disgusto davanti a certi commenti”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle in merito al post su Facebook, successivamente cancellato, del gestore di Malga Pramosio, contenente gravi insulti nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre. “Il linguaggio violento e offensivo va sempre condannato e combattuto, e risulta particolarmente odioso quando a rendersi protagonista di queste parole è una persona che gestisce un bene pubblico, peraltro di grande valore simbolico” continua la nota. “Esprimiamo la nostra solidarietà a Liliana Segre, evidentemente colpevole di avere espresso il proprio voto al Senato in una certa direzione – concludono i consiglieri M5S -. Ma nessuno, indipendentemente dalla propria posizione politica, deve essere bersaglio di insulti personali”.