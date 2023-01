Migranti: Serracchiani, dal Ministro Piantedosi impegni generici per Fvg

“Solo impegni generici e niente di concreto per il Friuli Venezia Giulia e per i territori più esposti alla rotta balcanica come l’area triestina e isontina. In sostanza, nemmeno l’annuncio di un poliziotto in più a implementare il personale che fa un lavoro sempre più pesante, nessun rinforzo alle strutture che smaltiscono le pratiche nelle questure, zero sostegno agli enti locali che si fanno carico di centri di accoglienza. È l’anticipo dei giri elettorali dei ministri del governo Meloni”. È il giudizio della capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani su quanto dichiarato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro del Comitato per la sicurezza oggi a Trieste.

“Lo sa benissimo la destra al Governo – continua la capogruppo dem – che la rotta balcanica non si ferma sul carso, come gli sbarchi non si bloccano ostacolando le Ong. Va bene proseguire il dialogo già aperto anni fa con la Slovenia ma soprattutto dopo la Croazia in Schengen – puntualizza Serracchiani – al Governo non sfugga che il luogo dove trattare le politiche migratorie è sempre Bruxelles. Senza un accordo a largo raggio, grandi risorse e una politica europea delle migrazioni, tutte le soluzioni saranno tappabuchi o propaganda”.

“Speriamo almeno in trasferimenti costanti e rapidi dalle regioni con più arrivi – conclude Serracchiani – per evitare congestionamenti, problemi umanitari o di ordine pubblico”.