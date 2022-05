Monfalcone: Annunciato dai sindacati di base presidio contro la guerra davanti allo stabilimento di Fincantieri

Nell'ambito dello Sciopero Generale del 20 maggio, promosso dal sindacalismo di base e conflittuale indetto contro la guerra e l'economia di guerra: USI, USB, SLAI PROL COBAS, organizzano un presidio unitario davanti allo stabilimento di Fincantieri a Panzano - Monfalcone dalle 16 alle 18. Contro la guerra, l'aumento delle spese militari e l'invio di armi, contro le servitù militari e contro l'economia di guerra. PER l'utilizzo delle risorse a fini sociali, per l'istruzione, per mettere fine alla precarietà e allo sfruttamento, per il rilancio delle retribuzioni e per un salario garantito. Nel medesimo presidio indetto dai sindacati di base di fronte all'ingresso del cantiere navale a Panzano, il collettivo anarchico con sede al Caffè Esperanto di Monfalcone annuncia una conferenza stampa in cui verrà annunciata, testualmente: "una prossima manifestazione Contro la guerra, contro la pace (????), per la Rivoluzione Sociale, Ecologica, e Proletaria che si terrà ad Aviano (PN) nel mese di giugno".