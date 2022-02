Ci siamo svegliati nella giornata di ieri di nuovo con la guerra in Europa. Un fatto tragico, tremendo, impensabile per molti di noi europei dopo quanto vissuto da questa parte della terra nella sua storia, a cominciare dagli spaventosi avvenimenti del ventesimo secolo. È il caso di non perderci in raffinate e spesso auto giustificanti analisi. La guerra è guerra, e noi siamo per la pace, senza rassegnarci. Ogni tipo di conflitto può e deve risolversi nel dialogo e con la diplomazia, non con le armi e con la morte di militari e civili. La pace prima di tutto, poi viene il resto. Zihal