Pd Fvg: sabato prossimo l’assemblea Dem elegge nuovo segretario. Liva e Da Giau in corsa per la carica

“L’Assemblea regionale del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia per l’elezione del nuovo segretario regionale si terrà sabato 29 ottobre. Sono state presentate le candidature di Renzo Liva e Chiara Da Giau. Due ottime candidature, sostenute da firme che rappresentano tutta la regione, accompagnate da due documenti programmatici già a disposizione dei componenti dell’Assemblea e pubblicati sul sito web del partito”. Lo rende noto la presidente dell’Assemblea Pd Fvg Tamara Blazina.

“Secondo quanto stabilito dallo statuto regionale in conformità con i principi di quello nazionale – spiega la presidente dem – dopo l’apertura dell’assemblea si terranno gli interventi dei due candidati e quindi si passerà immediatamente alle operazioni di voto”. “Sono chiamati a esprimersi i 103 componenti dell’Assemblea e – precisa Blazina – risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior consenso. A tutta la comunità delle democratiche e dei democratici – aggiunge l’ex senatrice – non sfugge la delicatezza del momento, la necessità di una passione convergente, l’urgenza di una opposizione efficace e l’impegno per costruire l’alternativa”.