Rinviato a data da destinarsi il concerto Enrico Rava&Fred Hersch “The song is you”

A causa di un’improvvisa indisposizione di Enrico Rava è rinviato a data da destinarsi il concerto “The Song is You” del duo Enrico Rava&Fred Hersch, in programma il 2 novembre al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, nel cartellone della stagione musica 2022_2023 a cura di Euritmica. I biglietti e i relativi tagliandi di abbonamento rimarranno validi per la nuova data, che sarà comunicata quanto prima possibile. Informazioni al numero +39 0431 370273, via mail a biglietteria@teatropasolini.it o consultare i siti www.teatropasolini.it / www.euritmica.it