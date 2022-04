Progetto ARES: contrasto e lotta al glioblastoma. Venerdì convegno conclusivo in Area Science Park

Venerdì 8 Aprile si terrà l’evento conclusivo del progetto “ARES - Against bRain cancEr: finding personalized therapies with in Silico and in vitro strategies”, sviluppato e finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 grazie a un contributo di 833.433,00 euro. Il progetto ARES ha avuto l’obiettivo di sviluppare un approccio innovativo per la terapia e il trattamento personalizzato del Glioblastoma (GBM), uno dei tumori più aggressivi a carico del cervello umano.

I partner del progetto ARES sono l’impresa eXact Lab, capofila del progetto, la SISSA, l’Università degli Studi di Udine e la ditta Dott. Dino Paladin, insediata in Area Science Park.

L’unione delle diverse competenze scientifiche e tecnologiche dei partner ha permesso lo sviluppo e l’integrazione di tecniche sperimentali e computazionali innovative, con la finalità di individuare un’efficace sistema di contrasto alla malattia.

Partendo dallo studio delle cellule di Glioblastoma e con il supporto di una piattaforma tecnologica integrata sviluppata nel corso del progetto, sono stati ricostruiti dei nuovi modelli 3D in vitro per studiare l’invasività delle cellule GBM e sono stati formalizzati i test di valutazione d’efficacia delle molecole candidate a bloccarne l’invasività, confrontando nuovi metodi di analisi, valutazione e cura con quelli già impiegati in ambito terapeutico.

Al termine delle attività progettuali viene messa a disposizione della comunità scientifica una banca di cellule staminali di glioblastoma, un saggio per la classificazione molecolare dei tumori del sistema nervoso centrale e un saggio per la valutazione della sensibilità delle cellule tumorali ai farmaci. Durante il progetto sono state inoltre identificate terapie in grado di bloccare la capacità proliferativa e infettiva delle cellule tumorali di GBM.

L’evento conclusivo del progetto inizierà alle 9:30 presso la Conference Hall di Area Science Park con i saluti istituzionali, a seguire poi i relatori di ciascun partner progettuale: Dott. Francesco De Giorgi, co-fondatore e amministratore di eXact-Lab; Prof. Vincent Torre, già Professore della SISSA; Dott.ssa Alessandra Magistrato, del CNR-IOM; Prof.ssa Daniela Cesselli e Dott.ssa Irene Giulia Rolle, del Dipartimento di Area Medica dell’Università degli Studi di Udine; Dott. Diego Boscarino, della ditta individuale Dott. Dino Paladin.

