Prosegue l’89ma Fiera Regionale dei Vini di Buttrio. Domani ultima giornata

Dopo le prime due giornate, domenica 12 giugno gran finale per la 89ma Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, tra le più antiche rassegne enoiche d'Italia e incentrata sui vini autoctoni, nella magnifica Villa di Toppo - Florio. In programma, tra i vari eventi, il raduno di auto storiche, la ciclo-esplorazione di Buttrio e dintorni, i bonsai e due presentazioni letterarie.

RADUNO AUTO STORICHE

Domenica 12 giugno dalle 9 tour alla scoperta di Buttrio e dintorni (con sosta alla cantina Komjanc del Collio). Alla partenza e all'arrivo (alle 13.45) il pubblico della Fiera potrà ammirare le vetture provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e oltre, a partire dalle mitiche Fiat 500. Evento organizzato dal Club Mezzo Mille Udine insieme a Pro Loco Buri A.P.S. e Comune di Buttrio.

CICLOTURISTICA

Una semplice "passeggiata a pedali", adatta a tutta la famiglia, porterà i partecipanti a zonzo nei dintorni di Buttrio, nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, con arrivo e partenza a Villa di Toppo-Florio domenica 12 giugno con ritrovo alle 9. La proposta è a cura di ESTplore, organizzazione di guide naturalistiche abilitate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché guide ambientali AIGAE - associazione nazionale di categoria. Iscrizioni su www.buri.it.

CULTURA

Domenica 12 giugno alle 16.30 al secondo piano di Villa di Toppo-Florio presentazione letteraria "La Panarie racconta": Le affascinanti e misteriose vicende delle leggende friulane e del loro autore Carlo H. de'Medici. Flaviano Bosco, curatore della nuova edizione, dialogherà con Stefano Stefanutti e Vittorio Zanon.

Alle 18 nella stessa sala presentazione del libro "Italo Cosmo" - Omaggio a un protagonista dell'ampelografia del XX secolo, uomo di scienza e divulgazione. A cura dell'Iss Il Tagliamento di Spilimbergo. Ricerche e testi degli allievi Silvia Colussi, Elena Marchello, Matteo Novello coordinati dal professor Umberto Massaro.

I LABORATORI DI VINIBUONI D'ITALIA

La Guida ViniBuoni d'Italia del Touring Club diretta da Mario Busso attraverso i suoi laboratori guiderà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei migliori vini regionali e d'Italia. Iscrizioni su www.buri.it.

Domenica 12 giugno alle 11 "Bollicine d'Italia: un grande classico". Un viaggio alla scoperta della bollicine italiane da vitigno autoctono. A cura di Mario Busso, Cristina Burcheri e Ada Regina Freire. Tra i vini proposti anche uno della selezione di spumanti regionali Filari di Bolle della Pro Casarsa della Delizia.

TRUCK DESPAR

Proseguono i laboratori di degustazione della Despar, nel moderno truck insieme agli chef di Sapori del Nostro Territorio Igor Peresson e Matjaž Šinigoj, con i produttori locali e il critico enogastronomico Giuseppe Cordioli.

Domenica 12 giugno dalle 11.30 alle 13 e dalle 17 alle 18.30 Cialda di polenta La Blave di Mortean, con formaggi della Latteria di Cividale e composta di ciliegie piccanti; Orzo la Blave di Mortean alle rose, con crema di aglio orsino e mandorle; Filetto di trota di San Daniele di Friultrota, cotto a bassa temperatura con latticello e asparagi; Gubana; Succo di mela Pomis; Mela e kren; Vini regionali dalle Cantine Baccichetto e Valpanera.

EVENTI PER BIMBI E FAMIGLIE

La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio accoglie bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni e loro famiglie con un evento dedicato domenica 12 giugno dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17.30 alle 19.30 a Villa di Toppo-Florio. In collaborazione con lo staff di Universo Formativo ci sarà il ricco calendario di attività "Giochi DiVini”. Inoltre spettacoli di burattini a cura di Cosmoteatro Cividale del Friuli. Appuntamento a Villa di Toppo-Florio domenica 12 giugno con lo spettacolo "Zippo" dalle 16.30 alle 17.30.

Con AIAB FVG domenica 12 giugno dalle 15.30 alle 16.30 laboratorio su api e miele biologico.

VISITE GUIDATE

Domenica 12 giugno giugno visite guidate al Museo della Civiltà del Vino, Lapidarium e Parco Archeobotanico. Insieme all'esperta Veronica Tomasettig, durante la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio ci sarà questa serie di appuntamenti didattici interattivi, rivolti ad adulti e bambini, per raccontare il comprensorio di Villa di Toppo–Florio. È consigliata la prenotazione su www.buri.it.

BONSAI

L’associazione culturale “Laboratorio Arte Bonsai Buttrio” organizza la 3^ edizione della Mostra “Bonsai tra i filari”, al primo piano di Villa di Toppo-Florio. Nella giornata di domenica 12 giugno si svolgerà inoltre il workshop “Scopriamo il Bonsai” dedicato ai bambini ore 16:30-17.30 (su prenotazione www.buri.it).

MUSICA

Concerti gratuiti alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio: domenica 12 giugno alle 21 I Beneandanti, gruppo etno-folk per divertirsi insieme. E inoltre le cene e i pranzi alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio saranno allietate da una scelta musicale dei dj della manifestazione, per brindare e degustare accompagnati dalla buona musica.

VETRINA NAZIONALE

Quest'anno c'è una novità tricolore: la manifestazione fa parte del programma di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. Il borgo giuliano sarà la "capitale" dell'associazione nazionale Città del Vino fino a dicembre e ha coinvolto Buttrio, come altri centri del Friuli Venezia Giulia, nel suo calendario diffuso sul territorio.

I VINI

Durante la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio sarà attiva l'Enoteca a Villa di Toppo-Florio, con banchi mescita in cui saranno presenti vini autoctoni del Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni d'Italia. Presente anche una selezione di vini del Carso, in onore di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. Durante la Fiera sarà anche possibile acquistare un braccialetto giornaliero che permetterà di assaggiare un numero illimitato di vini.

CUCINA E BIRRA

Le Fucine Caffè & Bistrot, rinomato locale di Buttrio in via Nazionale, curerà la

proposta ristorativa della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio. Un menù che si sposa con le proposte enologiche della manifestazione, per un autentico viaggio tra i sapori.

Alla Fiera Regionale dei Vini protagonista anche la birra artigianale di Buttrio. Il birrificio Borderline Brewers ha sede in via Malignani e proporrà le sue birre che raccontano il territorio.

SPECIALE CAMPERISTI

Anche in questa edizione la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio accoglie i camperisti: per gli amanti del turismo en plein air che soggiorneranno nell'area di sosta in via Cividale sconti speciali sui vari eventi. In collaborazione con Camper Club Torre-Natisone di Buttrio.

MOSTRE

Nella sala grande al primo piano di Villa di Toppo-Florio, durante tutta la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, sarà visitabile la mostra sugli artisti e artigiani di Buttrio, protagonisti del progetto del Servizio civile universale “Artisti e artigiani di ieri, oggi e domani per una cultura glocal Fvg” realizzato dalla Pro Loco Buri insieme al Comitato regionale Pro Loco UNPLI FVG.

Nella sala matrimoni di Villa di Toppo- Florio a pianoterra sarà proiettato, durante tutta la durata della Fiera Regionale dei Vini, il video "Il 700 a Buttrio" realizzato dalla Pro Loco Buri in occasione della Settimana delle Cultura Friulana della Società Filologica Friulana nel 2021 e le video interviste ai viticoltori di Buttrio fatte durante la prima fase dell'emergenza sanitaria del 2020, per promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Inoltre si potrà ammirare, sempre al primo piano, “La Fiera Regionale dei Vini nella storia”, mostra fotografica della manifestazione durante i primi anni della sua nascita. Sempre al primo piano anche la mostra "Bonsai tra i filari".