Non poteva mancare il richiamo a chi da lassù guida la mano dei governanti, o giù di lì. E non poteva mancare l’esortazione proposta da chi risiede nel palazzo affrescato dal Tiepolo. Gli astanti al potente richiamo e i maggiorenti cola’ riuniti, in ispirato silenzio, hanno sicuramente tratto forza per le loro radicate e consapevoli convinzioni. Noi no, perché da tempo cerchiamo lassù ma siamo costretti quotidianamente a guardare quaggiù. Zihal