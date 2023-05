Ricerca di personale per il consorzio boschi carnici

Il Consorzio Boschi Carnici cerca una figura di “Istruttore tecnico Forestale” per completare il proprio organico. Il prossimo 5 giugno scadranno i termini per la presentazione delle domande per la selezione pubblica indetta dall’ente, per soli esami, per la copertura del posto a tempo determinato della figura di Istruttore tecnico forestale di Categoria C, posizione economica C1. Il testo del bando e il modello della domanda di ammissione sono reperibili alla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Consorzio Boschi Carnici e al seguente link:

https://www.consorzioboschicarnici.it/news/bando-di-selezione-pubblica-5308/

La prova d’esame è prevista per il giorno 13 giugno 2023. Tra le mansioni alle quali il tecnico sarà chiamato ad assolvere, figurano la gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla struttura di appartenenza, l’ attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nei diversi settori di intervento in cui opera l’Ente quali la raccolta, l’elaborazione e le analisi dei dati e la predisposizione di atti e di elaborazioni amministrativo-contabili e tecnici.