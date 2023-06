Sacile: Buona la prima per “Siamo tutti Extremi”

Buona la prima, si è conclusa con successo la prima esperienza del Servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo agli Xtreme Days di Sacile. L’evento “Siamo tutti Extremi” si è tenuto lo scorso fine settimana ed è stato soltanto il primo di una serie di iniziative, mirate a rendere accessibile e visibile il lavoro territoriale del Servizio sociale.

Due le tipologie di attività, realizzate insieme alle Cooperative sociali Itaca, Acli e Fai, con il patrocinio del Comune di Sacile, che hanno incontrato il gradimento dei tanti cittadini che hanno partecipato all’evento sacilese. Alla mattina, Silvia Vettor, responsabile Rete Alzheimer Israa Treviso, ha proposto un test per conoscere la propria salute cognitiva e rilasciato un apposito “patentino”, che indica le aree cognitive solide e quelle da allenare. Al pomeriggio il personal trainer Cesare Magagnin, personal trainer funzionale, esperto in neuromotor control e daily habits, ha proposto dei semplicissimi esercizi adatti a tutte le età, che hanno consentito a chi si è avvicinato di verificare se la cabina di comando del nostro cervello sia sincronizzata con il movimento del corpo.

Entrambi gli appuntamenti sono stati ricchi di incontri costruttivi, durante i quali le operatrici di comunità della Cooperativa Itaca assieme al Servizio sociale dei Comuni hanno potuto dare informazioni e rilevare i bisogni del territorio. L’evento “Siamo tutti Extremi” puntava, infatti, a sensibilizzare la cittadinanza senza distinzione di età o abilità, per evidenziare come il tema dell’invecchiamento attivo coinvolga tutte le generazioni senza limiti e barriere. Ad ogni partecipante è stata donata una shopper recante all’interno le prime informazioni necessarie sui corretti stili di vita da adottare per incentivare il benessere psico-fisico.

“L’adesione alle attività proposte è stata buona ed ha coinvolto tutte le fasce di età – è il commento della dott.ssa Katia Pantarotto, referente area domiciliarità del Ssc Livenza Cansiglio Cavallo -. Riproporremo certamente il format anche in altri eventi estivi del nostro territorio. Il nostro ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti per la loro collaborazione”.