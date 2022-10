Sanità: Santoro (Pd), Corte Conti analizzi impiego risorse

“L'attenta attività di analisi svolta dalla Corte nella scorsa legislatura potrebbe esercitarsi anche ora sulla sanità regionale. A fronte del fiume di risorse riversato in ogni finanziaria e assestamento, sorgono interrogativi sul loro impiego dato che mancano le risorse per rispettare gli impegni contrattuali con il personale. Sono le domande che poniamo da tempo e che a questo punto non sono di un partito o dell’opposizione ma di cittadini e sindacati, una larga fetta della società preoccupata per come sono spesi i soldi pubblici”. Lo chiede la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), dopo che numerose sigle sindacali della dirigenza delle professioni sanitarie di Asufc hanno dichiarato lo stato di agitazione. “Sono domande alle quali l’assessore Riccardi non risponde anzi – sottolinea la consigliera dem - negando i problemi, continuando a proclamare che tutto va bene e provando a tacitare i malesseri con distribuzioni di milionate. Intanto i medici non sono pagati e non hanno avanzamenti di carriera. La programmazione è un miraggio e la qualità dei servizi ai cittadini continua a diminuire”. “La mancanza di un confronto serio con i sindacati da parte della dirigenza e dell’assessore – conclude Santoro – è uno degli aspetti più gravi di questa legislatura”.