Scossa di terremoto nella serata si ieri mercoledì 27 marzo nelle Prealpi Carniche. Tanta la paura ma danni limitati

Una scossa di terremoto alle 22.19 di ieri sera ha provocato paura in prossimità dell’epicentro localizzato tra Socchieve, Preone e Tramonti, nel Pordenonese, tra la Val Tramontina e la Carnia al confine con la provincia di Udine. La magnitudo stimata, in un primo momento, era 4.7 sulla scala Richter ma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV l’ha ricalcolata nella notte in 4.1. Vi è poi stato uno sciame con sei repliche di magnitudo inferiore. Come detto in aperura la scossa è avvenuta alle 22.19 ed è stata distintamente avvertita in tutta i Fvg, fino a Trieste. Al momento non sono registrati danni a persone, mentre per danni a cose è presto per una valutazione anche se si tratterebbe solo di danni marginali. Molta invece è stata la paura nei paesi vicini all’epicentro dove la gente è scappata in strada. » A Socchieve è mancata la corrente elettrica per alcuni secondi. Decine le chiamate arrivate al numero unico di emergenza 112, da parte di cittadini allarmati.

Fin dall’alba sono iniziate le verifiche da parte di Protezione Civile e Vigili del Fuoco