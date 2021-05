Caso Sereni Orizzonti, la giustizia ha partorito un topolino. La sentenza di patteggiamento prevede pene lievi rispetto all’iniziale quadro accusatorio

Come da copione scritto ormai da settimane si è conclusa con il patteggiamento a 11 mesi di reclusione e 460 euro di multa, pena non sospesa, la vicenda giudiziaria dell’imprenditore udinese Massimo Blasoni, al quale in prima istanza era stata contestata una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura a sei Regioni in qualità di amministratore di fatto di Sereni Orizzonti, assieme ad altri sei ex responsabili della struttura. La decisione già ampiamente attesa e annunciata è stata perfezionata questa mattina dal Tribunale di Udine, giudice Matteo Carlisi, che ha ratificato l’accordo tra il sostituto procuratore Paola De Franceschi ora trasferita in Veneto, sostituita dal pm Maria Caterina Pace, e gli avvocati difensori. Il giudice dopo verificato l'effettivo versamento di 3,4 milioni di euro complessivi a titolo risarcimento alle sei Regioni danneggiate: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna ha emesso la sentenza. A Blasoni verranno fra l'altro restituiti 200mila euro e la disponibilità di Palazzo Kechler a Udine, beni sottoposti a sequestro preventivo all’inizio della vicenda giudiziaria. Pene lievi anche per quanto riguarda i sei ex responsabili di Sereni Orizzonti, il patteggiamento varia da tre mesi e 15 giorni a otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e multe da 350 a 1.000 euro.

Riportiamo per dovere di cronaca la dichiarazione dell’azionista di maggioranza Massimo Blasoni e dei vertici della società Sereni Orizzonti: «Rispetto la sentenza ma resto profondamente convinto delle mie ragioni. Afferma Blasoni, Rilevo oggettivamente che l’accusa di truffa è stata derubricata e la gran parte delle accuse originarie sono stata archiviate: gli importi inizialmente contestati su un quinquennio si sono ridotti dopo le verifiche a meno di un terzo, importo su cui peraltro molto ci sarebbe da obiettare. Ovviamente ci sono stati errori dei singoli nella gestione anche per la rapida crescita dell’azienda, divenuta in pochi anni uno dei primi tre gruppi di settore in Italia, ma ora non avrebbe senso approfondire. Ho patteggiato perché questo era l’unico modo per garantire continuità al Gruppo che con un socio ho costruito da zero partendo da Udine. Sereni Orizzonti può così continuare a dare lavoro a 3500 persone, ad assistere oltre 5000 anziani in Italia Germania e Spagna e a costruire anche in questo momento nuove Rsa in molte regioni. Ora la nuova governance, che ha svolto in questi mesi un importante lavoro, deve proseguire puntando a sempre più alti standard qualitativi. Ringrazio i miei avvocati Luca Ponti e Fausto Discepolo per la capace e appassionata difesa». «La chiusura della vicenda – aggiunge Simone Bressan, amministratore delegato della holding del Gruppo - conferma la totale estraneità ai fatti di Sereni Orizzonti che non è stata infatti imputata. Ringraziamo l’avvocato Pasquale Pantano che ha assistito il Gruppo e ha tenuto una proficua e costante collaborazione con la Procura, di cui vanno sottolineate la disponibilità e l’attenzione agli aspetti sociali e occupazionali della vicenda». «In questi mesi - conclude Gabriele Meluzzi, amministratore di Sereni Orizzonti - la nuova governance ha dato grande impulso alla riorganizzazione dell’azienda e al miglioramento dei processi e protocolli operativi. Oggi tutte le nostre Rsa sono Covid free e possono accogliere nuovamente ospiti e parenti in un ambiente protetto e sicuro».

Fin qui la vicenda giudiziaria italiana alla quale potrebbe però affiancarsi una vicenda in Germania, dove indagini sono in corso su alcune Rsa compresa quella di Schliersee (nei pressi di Monaco) di proprietà di Sereni Orizzonti. Vicenda aperta e complessa su cui sta indagando la procura bavarese e sulla quale si è accesa l'attenzione di alcuni media teutonici.

Vale però la pena, al di là della vicenda Blasoni, fare qualche considerazione sul sistema giudiziario italiano, troppo spesso infatti accade che ad eclatanti accuse poi alla fine facciano seguito pene risibili frutto anche di un sistema di giudizio farraginoso. Le considerazioni potrebbero essere molte e non è facile essere equilibrati perchè le spinte centrifughe sono molte e spesso contrastanti, non a caso vi è grande difficoltà ad andare a una riforma del sistema giustizia. Partendo da quella che in linguaggio comune potremmo definire oggi la principale "fake", quella scritta che non a caso campeggia dorata dietro le spalle del giudice, quel poco credibile “la legge è uguale per tutti”. E' facile intuire come anche sul piano della giustizia le diseguaglianze la facciano da padrone. Intendiamoci non è che si deve ragionare al ribasso, è legittimo che chi può si difenda nella maniera migliore ritenga, ma è evidente che disponibilità economiche e possibilità di dotarsi di “principi del foro” non è fattore secondario. Aggiungiamo però che l'aspetto di essere più che benestanti, se non ricchi o magari personaggio noti e sulla ribalta della politica , trascina in se altri problemi. Il rischio che si passi dalla giustizia al giustizialismo, che spesso si porta dietro il clamore mediatico che diventa la pena reale. Per non parlare del problema della carcerazione preventiva utilizzata come mezzo per ottenere informazioni. In sostanza la macchina della giustizia è ben lungi dall'essere perfetta e temiamo sarà difficile possa esserlo in futuro mentre alcuni strumenti introdotti nel tempo, il patteggiamento è uno di questi, sono di ratio spesso incomprensibile alla pubblica opinione che vede spesso le questioni giudiziarie non per quello che dovrebbero essere, ma come fonte divisiva, da tifoseria da stadio. Le sentenze si rispettano, ma se ne può discutere, a patto di non partire da assiomi preconcetti di innocenza o colpevolezza, dato che comunque non tutto è bianco o nero, ma esistono tutte le scale di grigio e che la "punizione", alla fine può diventare fattore secondario, a patto che non si perseveri nei comportamenti opachi.