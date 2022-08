Simpatia antivirus..

Forse per alleviarci in qualche modo dai patemi dovuti all’insorgere anche da noi di una nuova ondata di virus (ahi la zanzara!), e delle conseguenti necessarie azioni di contrasto e di profilassi, il preposto di turno e di ruolo in materia ci invita a passare la nottata… Simpatia, certo, fuori dagli schemi protocollari , anche perché molto attentamente e correttamente ci fa conoscere quanto ci aspetterà in caso di disinfestazione. Siamo in sicure e simpatiche mani, dunque, anche se fra le autorità regionali e locali interessate pare siano sorti problemi organizzativi. Forse è solo questione di qualche inghippo comunicativo o, come molti cominciano a sospettare, non siamo poi messi così bene ai vari livelli di responsabilità anche istituzionale? Zihal