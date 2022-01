 Sinistra Italiana avvia tavoli di lavoro regionali

Sinistra Italiana Friuli Venezia Giulia continua nella sua opera di costruzione di un’alternativa credibile alla giunta Fedriga – Riccardi e avvia dei tavoli di lavoro online per costruire un programma all’altezza della sfida. I primi quattro tavoli tematici avviati sono: Sanità; Università, Ricerca e Diritto allo studio; Diritti e Pari Opportunità; Trasporti, Infrastrutture e Pianificazione Territoriale. Lo scopo di questi tavoli è ridisegnare la regione secondo dei criteri di solidarietà, uguaglianza, rispetto dei diritti fondamentali dei suoi cittadini, rispetto dell’ambiente dell’ecosistema e innovazione sostenibile. La pandemia ha acuito tutte le disuguaglianze che già esistevano come il diritto all’accesso ad una sanità gratuita e di qualità, le difficoltà dei pendolari nei mezzi pubblici, il diritto allo studio costantemente ostacolato, le disparità di genere. Sinistra Italiana vuole scrivere un programma elettorale ascoltando cittadini, comitati e realtà politiche ed associative che da anni denunciano le inefficienze del territorio e propongono soluzioni costantemente ignorate, offrendo loro una piattaforma politica attraverso la quale esprimersi e portare le rivendicazioni dentro le istituzioni. Nuovi tavoli tematici saranno lanciati a breve, vogliamo coltivare l’ambizione di porre fine a questa esperienza di giunta regionale di centrodestra e dare finalmente voce alle proposte di chi non ha voce.