Soprintendenza Archeologia Fvg: evento dedicato al tema “La protezione civile e la tutela dei beni culturali”

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia partecipa alla terza edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso alcune iniziative volte a sensibilizzare la collettività sui temi di protezione civile, resilienza e riduzione dei rischi. Nell’ambito delle numerose iniziative sul territorio nazionale e a livello locale, la Soprintendenza ripropone nell’androne di Palazzo Clabassi a Udine la mostra “La tutela del patrimonio culturale in caso di calamità naturali”, già allestita nel 2020, sull’attività congiunta della Soprintendenza e della Protezione Civile per la tutela del patrimonio culturale, con un approfondimento specifico sui cantieri di restauro in corso finanziati con la raccolta fondi della Protezione Civile del FVG, diretti dalla Soprintendenza, per il recupero del patrimonio architettonico e artistico della regione danneggiato dalla tempesta VAIA. La mostra sarà visitabile presso l’androne di Palazzo Clabassi fino alle ore 20​, in ottemperanza alla normativa anti-Covid. Alle ore 18.00 sarà inoltre possibile seguire la Diretta Webinar, nella quale saranno illustrati gli interventi di restauro nella Pieve di San Floriano a Illegio, finanziati con la raccolta fondi della Protezione Civile del FVG, diretti dalla Soprintendenza e realizzati dalla ditta L.A.A.R. S.r.l. di Udine. Ai saluti istituzionali seguiranno gli interventi:

Amedeo Aristei, Direttore della Protezione civile della Regione Autonoma FVG - Il ruolo del volontariato nelle emergenze di Protezione civile nel Friuli Venezia Giulia;

Morena D’Aronco - Sinergie fra Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e Protezione civile regionale nella tutela del patrimonio culturale;

​Domenico Ruma, L.A.A.R. S.r.l. - Restauro delle superfici architettoniche e delle decorazioni nella Pieve di San Floriano a Illegio di Tolmezzo.

La partecipazione al webinar è libera e gratuita, collegandosi al link: https://meet.google.com/jkw-tmdc-wjc

Durante la mostra sarà inoltre proiettato il video inerente alla ricollocazione de “La Madonna che intercede per la salvezza delle anime del Purgatorio” di Pietro Venier (Udine 1673 – 1737) nel prezioso altare marmoreo di Antonio Corradini nella chiesa udinese di San Giacomo. La ricollocazione dell’importante dipinto su tela, oggetto di un delicato restauro eseguito presso il laboratorio di Udine della Soprintendenza, è stata effettuata nell’ambito della decima edizione della Campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile “Io non rischio” nel 2020, ad opera del personale tecnico-scientifico della SABAP FVG, del coordinatore Graziano Mestroni e di una rappresentanza del gruppo di volontari della Protezione Civile di Udine, formati nel settore della messa in sicurezza dei beni culturali mobili.