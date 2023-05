Tiziano Centis è stato eletto Presidente di Civica FVG – associazione regionale di cultura politica

Il sanvitese Tiziano Centis è stato eletto Presidente di CIVICA FVG, l’associazione regionale di cultura politica che in Consiglio regionale, alle recenti elezioni, ha eletto nella lista Patto-Civica Fvg ii consiglieri Simona Liguori e Marco Putto. A nominare Centis all’unanimità è stata l’Assemblea del sodalizio riunitasi oggi ad Azzano Decimo. Centis succede a Marco Putto, che ricopriva il ruolo dal dicembre scorso quando CIVICA FVG fu fondata da un nutrito gruppo di persone fuoriuscite dal movimento dei Cittadini. Oltre a Centis, l’assemblea di CIVICA FVG ha eletto anche il nuovo Direttivo regionale di cui fanno parte Liguori e Putto come membri di diritto in qualità di consiglieri regionali, i goriziani Claudio Verdimonti, Fabia Cabrini, Elena Gasparin e Maria Masau Dan, gli udinesi Lucia Mariano, Biagio Giaccone, Maria Ombretta Reggio e Gregorio Delli Santi e i pordenonesi Cristina Bomben, ‘Alberto Bernava, Paolo Cimarosti, Carmen Avoledo, Matteo Astolfi, Mauro Pezzutti, Andrea Bruscia e Orazio Cantiello.

“Abbiamo scelto di impegnarci con tutte le nostre forze per dare voce al civismo regionale – ha detto Centis – portando avanti una storia che nella nostra regione continua da tanti anni e dà linfa vitale al centrosinistra, consentendo in alcuni importanti comuni di governare nell’ottica della partecipazione e della condivisione”.

Per Centis il risultato alle elezioni regionali, che ha consentito di portare due “civici” in Consiglio, è un segnale importante che deve spronare il movimento ad allargare il proprio campo d’azione: “Mettiamoci subito al lavoro – ha detto Centis – per formare degli organi di coordinamento territoriale e presentarci alle prossime elezioni comunali, portando il nostro simbolo civico a disposizione di tanti comuni e rispondendo all’esigenza di tanti elettori che cercano una forza politica che fa della condivisione e della partecipazione con i cittadini la sua forza”.

La consigliera regionale Simone Liguori è intervenuta per sostenere la necessità di continuare a essere voce della comunità, andando incontro ai veri problemi delle persone. “Il nostro movimento deve dare risposte alla gente – ha spiegato Liguori – in un momento storico in cui si sta scivolando verso una differenza sempre maggiore tra chi è ricco e chi è povero, quando va garantita invece la stessa possibilità a tutti di potersi curare e avere garantito il proprio diritto alla salute”.

Il Presidente uscente nonché Consigliere regionale Marco Putto ha aggiunto: “Sono certo che il nostro nuovo presidente saprà interpretare al meglio con il suo entusiasmo e la sua capacità le istanze che fin qui insieme abbiamo portato avanti e che il movimento civico da oggi da lui rappresentato arricchirà il rapporto con il gruppo consiliare regionale nei tanti temi aperti sulle questioni cruciali del nostro territorio”.