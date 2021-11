Udine: Ospedale Gervasutta, oltre 50 persone in attesa di riabilitazione neurologica. Liguori (Cittadini): «troppi malati dimenticati in nome del covid»

«Ci sono oltre 50 persone, tra malati di Parkinson, di Sclerosi Multipla, persone colpite da ictus e gravi cerebrolesioni acquisite che aspettano la riabilitazione neurologica al Gervasutta: questo si è dimenticato di dirci l’assessore Riccardi». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, in merito alla risposta della Giunta all’interrogazione presentata sul tema delle visite di riabilitazione neurologica presso il presidio ospedaliero udinese. «E’ il momento che si dia una risposta ai malati indicando quando verrà riattivata l’agenda che raccoglie queste prestazioni e quindi quando sarà accessibile l’ambulatorio dedicato alla riabilitazione neurologica: l’alternativa, infatti, è costringere le persone a rivolgersi a strutture fuori regione, con tutto quello che ne consegue. Non possiamo lasciare i malati in attesa nel nome del Covid» conclude Liguori.