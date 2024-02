UDIN&JAZZ – Le grandi anticipazioni della 34a edizione

Dopo il sorprendente annuncio come anteprima al festival del concerto del trio californiano Dogstar, formato da Bret Domrose, Robert Mailhouse e dall’attore e musicista di fama planetaria Keanu Reeves, live al Castello di Udine il prossimo 24 giugno, il festival Udin&Jazz, promosso da Euritmica, ufficializza nuove importanti anticipazioni per quella che si preannuncia già essere una ricchissima edizione 2024, la 34a per la rassegna jazz fra le più importanti e longeve del nostro paese.

Lunedì 8 luglio, sempre in Castello a Udine (ore 21.30), a salire sul palco sarà Gary Clark Jr. Chitarrista e vocalist texano tra i migliori in circolazione, ha condiviso il palco con numerose leggende del rock and roll. Il suo stile, unico e particolare, spazia dal blues al jazz, dal soul al country. Descritto come “il futuro del blues del Texas”, il suo talento alla chitarra e il suo particolare timbro vocale lo accomunano a giganti quali Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jeff Beck.

Altro appuntamento da segnare sull’agenda è poi quello dell’11 luglio – sempre in Castello a Udine – con il concerto di Fantastic Negrito. Americano, tre volte vincitore di Grammy Awards, songwriter, musicista, attivista: Xavier Amin Dphrepaulezz, in arte Fantastic Negrito, è diventato un’icona della black music e della lotta contro le ingiustizie razziali.

Ultima grande anticipazione del cast del festival è il concerto di Cory Henry. Newyorkese, Henry è apprezzatissimo compositore, produttore, polistrumentista, virtuoso della tastiera e dell’organo Hammond. L’artista salirà sul palco del Castello di Udine venerdì 12 luglio alle ore 21.30. Fin da giovane collabora con autentiche icone della musica mondiale quali Roots, Kirk Franklin e Kenny Garrett, vincendo anche un Grammy con l’ensemble jazz Snarky Puppy, già ospiti del festival udinese.

I suoi ultimi lavori da solista in ordine di tempo sono Something to Say (2020) e Operation Funk (2022), entrambi nominati ai Grammy come Best Progressive R&B Album.

I biglietti per questi concerti, grandi anticipazioni della 34° edizione di Udin&Jazz, sono in vendita sul circuito Ticketone. Per tutte le info su prezzi, abbonamenti e punti vendita visitare il sito www.euritmica.it . Il calendario completo della 34a edizione del festival, che riempirà la città di Udine di note e di momenti di incontro e approfondimenti sulle rotte del blues dall’8 al 14 luglio, verrà presentato nelle prossime settimane.