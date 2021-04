UniUD: Mercoledì del Placement Digitale: entro martedì 20 aprile le iscrizioni

Per studenti, dottorandi e laureati dell’Università di Udine c’è tempo fino a martedì 20 aprile per aderire online, inviando il proprio curriculum vitae, alla preselezione per l’accesso ai colloqui di lavoro con le quattro aziende che parteciperanno al prossimo appuntamento del Mecoledì del placement digitale, in programma mercoledì 28 aprile, in collaborazione con la Fondazione Friuli. Le quattro realtà aziendali che parteciperanno sono Acciaierie Bertoli Safau S.p.A, DedaGroup, Lima Corporate e Adecco Italia. Le aree di interesse, complessivamente per le diverse aziende, comprendono tutti gli indirizzi di laurea dell’Ateneo.

Gli interessati possono inviare il curriculum tramite form online su www.uniud.it/careercenter. Le aziende effettueranno una pre-selezione e entro la mattina dell’evento verranno contattati per i colloqui i profili in linea con le posizioni aperte. L’eventuale colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email. Per informazioni: careercenter@uniud.it

Mercoledì 28 aprile il Mercoledì del placement digitale inizierà alle 15, con la presentazione delle aziende partecipanti in diretta sulla pagina Facebook del Career center e sul canale YouTube del Punto impresa. Questa prima parte è aperta a tutti gli interessati. Successivamente, dalle 16 alle 19, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, le aziende sosterranno i colloqui personali di lavoro con i giovani preselezionati fra tutte le domande ricevute attraverso l’iscrizione online.

Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (www.absacciai.com) è un’acciaieria che lavora nei due siti produttivi che si trovano a Cargnacco, in provincia di Udine, e a Sisak, in Croazia, e sviluppa nuovi progetti nel nostro centro ricerche di Metz in Francia. Negli anni ha sviluppato una gamma ampia di prodotti che oggi arrivano in tutto il mondo grazie ad una rete di distribuzione commerciale, capillare ed internazionale. Costituisce la divisione Steelmaking del Gruppo Danieli e si confronta quotidianamente con aziende concorrenti in una cornice mondiale. È un’azienda del settore siderurgico, conta 1500 dipendenti e le sue are di interesse sono quella scientifica ed economico-giuridica.

DedaGroup (www.deda.group) è un importante polo di aggregazione delle eccellenze italiane del software e del digital business che affianca le imprese e gli enti pubblici con soluzioni applicative e servizi IT da oltre quarant’anni. È un’azienda del settore IT, conta 1900 dipendenti e le sue aree di interesse sono quella scientifica ed economico-giuridica.

Lima Corporate (www.limacorporate.com) è un’azienda globale di dispositivi medici che fornisce soluzioni ortopediche ricostruttive e di fissaggio a chirurghi che devono affrontare sfide per migliorare la qualità della vita dei loro pazienti. Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovativi per consentire ai chirurghi di selezionare soluzioni ideali per ogni singolo paziente. È un’azienda del settore medicale, conta 980 dipendenti e la sua area di interesse è quella scientifica.

Adecco Italia (www.adecco.it) è la prima agenzia per il lavoro in Italia: contribuisce ogni giorno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con un’attività d’intermediazione polifunzionale. Non solo lavoro in somministrazione a tempo determinato, ma anche lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, ricerca e selezione, formazione e outplacement. È un’Agenzia per il lavoro, conta circa 2.000 professionisti e oltre 300 filiali sul territorio nazionale ed è interessata a tutte le aree.