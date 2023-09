UniUd: Open day dell’alta formazione: 16 master e 5 corsi specialistici post laurea

Sono 21 i percorsi di alta formazione, fra cui 16 master e 5 corsi specialistici post laurea, in partenza all’Università di Udine già da questo autunno. La presentazione, anche online, delle opportunità formative si terrà mercoledì 6 settembre, dalle 15, negli spazi della Biblioteca scientifica (via Schiavi 44, Udine) e a Palazzo Torriani (via Melzi 2), nell’ambito dell’AperiMaster, l’open day dell’alta formazione dell’Ateneo friulano. I 21 master e corsi specialistici riguardano le aree economica, giuridica, manageriale, medico sanitaria, scientifico tecnologica, umanistica, della comunicazione e della formazione. Dopo ciascuna presentazione si aprirà uno spazio di dialogo e confronto con i referenti dei master e dei corsi per chiedere chiarimenti e ulteriori informazioni sulle caratteristiche e finalità dell’iniziativa formativa. Maggiori dettagli e iscrizioni al link www.uniud.it/aperimaster

LE PRESENTAZIONI DEI MASTER E DEI CORSI

Dalle 15

Master di primo livello in “Acquisti, logistica e gestione della supply chain”: da novembre ’23 e novembre 2024, didattica online, lezioni serali e nei week end, stage in azienda.

Master di primo e secondo livello in “Amministrazione e management delle aziende sportive” (interateneo con l’Università di Roma “Foro Italico”): da febbraio a dicembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end.

Master di primo livello in “Digital marketing”: da novembre ’23 a ottobre 2024, didattica in presenza e online, lezioni nei week end, stage in azienda.

Master di primo livello “Erasmus Mundus Euroculture”: da settembre ’23 a settembre 2025, didattica in presenza in lingua inglese in Italia e all’estero, lezioni da lunedì a venerdì.

Presentazione online del master di primo livello in “Economia e scienza del caffè ‘Ernesto Illy’” (interateneo con l’Università di Trieste): da gennaio a dicembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end.

Master di primo livello in “Italiano lingua seconda e interculturalità”: da ottobre ’23 a giugno 2024, didattica online.

Dalle 16.30

Master di primo e secondo livello in “Chief financial officer. Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento e complessità”: da gennaio 2024 ad aprile 2025, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end.

Master di primo livello in “Filosofia del digitale e intelligenza artificiale. Comunicazione, economia e società” (interateneo con le Università di Brescia e di Torino): da dicembre ’23 a ottobre 2024, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end, stage in azienda.

Master di primo livello in “People management, diritto del lavoro, HR analytics”: da ottobre ’23 a settembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end, stage in azienda.

Corso di perfezionamento “Gioco d’azzardo, web, sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura” (interateneo con l’Università di Trieste): da gennaio a dicembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni nei week end.

Corso di aggiornamento in “Tecnici esperti in interventi di risanamento dal gas radon negli edifici”: da ottobre a dicembre ’23, didattica in presenza e online.

Presentazione online del corso di aggiornamento e perfezionamento in “ESG training program”: da marzo a giugno 2024), didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end.

Dalle 18

Presentazione a Palazzo Torriani e online dell’“Executive master in Business administration”: da novembre ’23 a novembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni nei week end.

Master di secondo livello in “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche”: da novembre ’23 a novembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end.

Master di primo e secondo livello in “Intelligence and Emerging Technologies” (in convenzione con il Centro alti studi per la difesa – Casd): da novembre ’23 a settembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni nei week end, stage in azienda.

Presentazione online del corso di perfezionamento in “Project Management”: da ottobre ’23 a gennaio 2024, didattica online, lezioni nei week end.

Presentazione online del master di primo e secondo livello e corso di perfezionamento in “Management e utilizzo dei Point of Care Testing”: da gennaio a dicembre 2024, didattica online, lezioni nei week end.

Master di primo livello in “Meditazione e neuroscienze”: da novembre ’23 a novembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni nei week end.

Master di primo livello in “Partnership Studies e tradizioni native”: da novembre ’23 a novembre 2024, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end.

Master di secondo livello in “Salute e umanizzazione nell’organizzazione e gestione del Servizio sanitario nazionale”: da novembre ’23 a marzo 2025, didattica in presenza e online, lezioni serali e nei week end.