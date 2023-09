Doppio fine settimana dello Yacht club Monfalcone tra festival delle scuole vela e vele d’epoca

Si è appena concluso il 38° Festival delle Scuole Vela l’evento dedicato a giovanissimi nuovi velisti e per lo Yacht Club Monfalcone è già il momento di guardare al prossimo lungo weekend di regate dedicato alle vele d’epoca.

Sabato 2 e domenica 3 settembre il Club monfalconese ha ospitato al Marina Monfalcone i migliori allievi dei diversi circoli della XIII Zona Fiv che, in questa estate, si sono avvicinati per la prima volta allo sport della vela grazie all’ampia e qualificata offerta di corsi di avviamento promossi dagli Yacht Club dell’Alto Adriatico.

Nella due giorni di regate a squadre si sono confrontati i team in rappresentanza di 11 Yacht Club. Dalla classifica combinata con i punteggi ottenuti da ogni singolo giovanissimo velista tesserato per il proprio Club è emersa la vittoria della Società Velica Oscar Cosulich (pt. 9) seguita dalla Società Nautica Laguna e Tavoloni (pt. 13) e dai velisti di casa dello Yacht Club Monfalcone (pt. 20).

Concluso questo tradizionale appuntamento lo Yacht Club Monfalcone è pronto ad ospitare, dall’8 al 10 settembre, i partecipanti della settima edizione dell’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino regata valida anche quale terza tappa del circuito AIVE 2023 (Associazione Italiana Vele d’Epoca). L’impegno del Club monfalconese quest’anno è stato quello di ampliare ulteriormente il programma agonistico portando a tre i giorni di regata di cui il primo (venerdì 8 settembre) dedicato esclusivamente alle classi metriche (a partire dai 5.50 Metri Stazza Internazionale); questo appuntamento prende il nome di Classic Metre Race – Trofeo Civibank.

L’International Hannibal Classic segna inoltre la prosecuzione della propria stretta collaborazione col lo Yacht Club Adriaco, organizzatore del prossimo Raduno Città di Trieste (dal 30 settembre al 1° ottobre) valido quale quarta tappa AIVE. Dalla classifica combinata di questi due eventi si assegnerà, per la terza volta, il Trofeo dei due Guidoni (al primo della classe più numerosa tra le categorie Epoca, Classic e Sciarrelli).

Germano Scarpa, Presidente Yacht Club Monfalcone – “Anche in questa stagione continua l’impegno del nostro Club a 360 gradi a favore di ogni tipo di vela, dai bambini a cui cerchiamo di trasferire una nuova passione alle meravigliose vele d’epoca che, più di qualsiasi altra classe, portano con sé e rappresentano i valori e la storia della vela non solo italiana. Siamo felici di poter dedicare il nostro impegno a queste espressioni del nostro sport che incarnano una grande fetta della storia del nostro Club che poi è la tradizione stessa di una città e di un territorio profondamente legato al mare e con un grande amore per la vela.”