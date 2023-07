Università delle LiberEtà – Con Cinejunior si rianimano i parchi cittadini!

Ogni venerdì sera, sotto gli alberi dell’Università delle LiberEtà del FVG (via Napoli 4 a Udine), torna il cinema di quartiere: domani, 14 luglio 2023 La forestamagica. Con Cinejunior si festeggia il ritorno di una gradita tradizione estiva: il Comune di Udine porta nei quartieri i grandi classici del cinema per tutta la famiglia. L’iniziativa verrà ospitata ogni venerdì di luglio nello splendido parco dell’Università delle LiberEtà del FVG (via Napoli 4 a Udine – quartiere San Paolo). Venerdì 14 luglio verrà proiettato “La foresta magica”, primo film europeo d’animazione realizzato interamente in 3D! Le piante e gli animali della foresta parlano tra loro in un clima di armonia, all’oscuro dell’uomo che ignora questa capacità, almeno fino a quando… La proiezione inizia alle 21: appuntamento per grandi e piccini, muniti di plaid, sedie, cuscini e pop corn per godersi una serata in “famiglie”. Ogni evento sarà gratuito e realizzato con la collaborazione di We Artemedia.