Presentata questa mattina a Udine l'iniziativa GIOVANI, EUROPA, AUTONOMIE. Una tre giorni che si svolgerà a Venzone da venerdì 27 a domenica 29 Agosto promossa da EFA – European Free Alliance e Patto per l’Autonomia, con il sostegno del Parlamento Europeo. Sono intervenuti alla presentazione dell'evento Lorena López de Lacalle, presidente di EFA – European Free Alliance che si è collegata via web; il segretario del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo; il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, Giampaolo Bidoli e Gabriele Violino del Gruppo giovani del Patto per l'Autonomia. Fitto il calendario delle iniziative, alcune pubbliche e altre riservate ad una Summer l School con momenti laboratoriali rivolti a giovani. Di rilievo alcuni appuntamenti aperti al pubblico con relatori ed ospiti provenienti dal Friuli-Venezia Giulia e dall'Europa.

Questo nello specifico il programma:

Venerdì 27/AGOSTO

13:00 accreditamento e aperitivo di benvenuto

14:30 incontro riservato agli iscritti alla Summer school

Federalismo e autonomie nell’Europa di oggi

Ospiti:

Annika Kress - Ricercatrice Istituto di studi federali comparati, Eurac Research

Francesco Palermo - Professore di Diritto pubblico comparato all’Università di Verona, Direttore dell’Istituto di studi federali comparati EURAC Bolzano

16:30 pausa

17:00 incontro pubblico

Ecopoli: una visione per regioni e città autonome verso il 2050

Dialogo con Sandro Fabbro, docente all'Università di Udine e dirigente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica

Introduce e modera Markus Maurmair, Presidente del Patto per l'Autonomia

18:30 conclusione lavori e tempo libero a disposizione

20:00 serata conviviale ed evento musicale con DJ Tubet

Sabato

28/AGOSTO

9:00 incontro riservato agli iscritti alla Summer school

Autogoverno dei territori ed economia globale

Ospiti:

Elena Gerebizza – Ricercatrice e campaigner Re:Common

Danilo Lampis – Scrittore, insegnante, progettista sociale

11:00 pausa

11:30 incontro riservato agli iscritti alla Summer school

Europa in action: esperienze e prospettive della cooperazione transfrontaliera

Ospiti:

Alessandro Ambrosino – Dottorando al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra

Mara Černic – Esperta europrogettista, componente dell’Assemblea del GECT GO/EZTS GO – Gruppo europeo di cooperazione territoriale

13:30 pausa

15:00 incontro pubblico

Territori in movimento

Tavola rotonda con:

Emiliano De Biasio – Vicesindaco Comune di Pinzano al Tagliamento Agata Gridel - Assessora Comune di Ovaro

Riccardo Laterza – Adesso Trieste

Ivano Marchiol - Spazio Udine -

Giacomo Trevisan – Consigliere Comune di Codroipo -

Lorena Vida – Guardare Oltre Gorizia

17:00 pausa

17:30 incontro pubblico

Un nuovo autonomismo per una nuova Europa

Tavola rotonda con:

- Heather Anderson, già Eurodeputata di SNP - Scottish National Party

- Lorena López de Lacalle, Presidente di EFA – European Free Alliance

- Massimo Moretuzzo, Consigliere regionale e Segretario del Patto per l’Autonomia

- Marta Rosique, Deputata di ERC – Esquierra Republicana de Catalunya

Introduce e modera Giampaolo Bidoli, Consigliere regionale del Patto per l’Autonomia

19:30 conclusione lavori

20:00 serata conviviale ed evento musicale con Nicole Coceancig

Domenica

29/AGOSTO

9:30 incontro pubblico

La centrale di Krško e il futuro energetico dell’Europa

con relatori dalla Slovenia e dall’Austria

11:30 conclusione lavori e visita guidata di Venzone