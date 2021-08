Al via da oggi a Venzone “Giovani, Europa, Autonomie” e domani tavola rotonda con rappresentanti di European Fee Alliance, Scottish National Party, Esquierra Republicana de Catalunya e Patto per l’Autonomia

Entra nel vivo la tre giorni di incontri “Giovani, Europa, Autonomie” promossi da EFA – European Free Alliance e Patto per l’Autonomia, con il sostegno del Parlamento Europeo, in corso a Venzone fino al 29 agosto ed articolati in una Summer School con momenti laboratoriali rivolti a giovani e appuntamenti aperti al pubblico con relatori ed ospiti provenienti dal Friuli-Venezia Giulia e dall’Europa.

Il clou dell’iniziativa è rappresentato dalla tavola rotonda sull’apporto di un rinnovato autonomismo per la costruzione di una nuova Europa con Heather Anderson, già eurodeputata di SNP – Scottish National Party; Lorena López de Lacalle, presidente di EFA – European Free Alliance; Massimo Moretuzzo, consigliere regionale e segretario del Patto per l’Autonomia; Marta Rosique, deputata di ERC – Esquierra Republicana de Catalunya, moderati dal consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli. Appuntamento domani, sabato 28 agosto, alle 17.30, nella loggia del Palazzo comunale.

La tavola rotonda sarà preceduta alle 15, sempre nella loggia del Palazzo comunale, da un incontro pubblico che racconterà visioni, progetti e sfide di chi ha deciso di mettersi in gioco per il bene del proprio territorio. Parteciperanno Emiliano De Biasio, vicesindaco del Comune di Pinzano al Tagliamento; Agata Gridel, assessora del Comune di Ovaro; Riccardo Laterza, candidato sindaco di Adesso Trieste; Ivano Marchiol, fondatore di Spazio Udine; Giacomo Trevisan, consigliere del Comune di Codroipo; Lorena Vida di Guardare Oltre Gorizia. Alle 20.30 chiusura in musica con il concerto della cantautrice Nicole Coceancig.