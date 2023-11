Alla scoperta della nuova politica agricola comune in Fvg programma di incontri all’insegna dell’agricoltura e della viticoltura alla rassegna Rive a Pordenone

È tempo per le imprese di mettersi ancor più in gioco, di continuare il lavoro di squadra e ampliare un dialogo costruttivo con le istituzioni, consolidando ulteriormente le basi di un futuro agricolo e viticolo sempre più sostenibile. Alla Fiera di Pordenone, nell’ambito di Rive 2023, la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia giunta alla IV edizione, è in arrivo un nutrito programma di incontri con gli esperti e gli addetti ai lavori dall’8 al 10 novembre 2023, nella Sala Friuli Venezia Giulia del Padiglione 5 – TER, Stand, che rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera approfondire argomenti cruciali in questi settori. A dare il via alla serie di appuntamenti sarà il tema “Piano strategico nazionale per la Politica Agricola Comune 2023-2027 e la gestione della Pac in Friuli Venezia Giulia” scelto per il focus dell’incontro che mercoledì 8 novembre, dalle 11.30 alle 13.30, vedrà protagonisti gli organizzatori del programma: il Ps, Piano strategico nazionale, il Psr, Programma di Sviluppo rurale del Fvg, ed Ersa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale. Un’analisi dettagliata e completa della nuova Politica Agricola Comune (PAC) in Friuli Venezia Giulia, sarà presentata da Gabriele Iacoletig della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche che, con Karen Miniutti dell’ Organismo pagatore regionale – ERSA Sviluppo Rurale SRD01, Sonia Venerus, sempre della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, che illustreranno le opportunità e le sfide legate a questa nuova regolamentazione che influenzerà in modo significativo l’agricoltura regionale. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 14.30, sarà il momento per sottolineare l’importante contributo dell’Ersa, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, nell’ambito della sperimentazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura, con Michele Fabro tecnico Ersa. Un’occasione per conoscere i progetti in corso e per approfondire l’impegno di questa istituzione nell’innovazione agricola.

Seguirà alle 14.30 l’intervento “Verso la transizione energetica delle aziende vitivinicole” a cura di Samuele Giacometti di Ape Fvg, mentre alle 15.10 si tratterà il tema “Uso efficiente dell’acqua in viticoltura: tecnologie irrigue e DSS” con Fabrizio Totis dell’Associazione Consorzi di bonifica Fvg, e infine, alle 15.50 “L’importanza della biodiversità in vigneto” con Antonio Noacco di Unidoc. Anche la giornata del 10 novembre dalle ore 9.30 sarà dedicata alla discussione di una vasta gamma di temi cruciali per il mondo della viticoltura e dell’agricoltura: si va dalla “Flavescenza dorata della vite e quadro normativo” – incontro moderato da Giannantonio Armentano de L’informatore agrario –, fino alle recenti “Evoluzioni normative in materia di organismi da quarantena: nuove emergenze fitosanitarie” a cura di Iris Bernadinelli tecnico di Ersa (ore 12). A seguire, si parlerà anche di “Investimento 2.3 del PNRR in Innovazione e meccanizzazione”: l’importanza degli investimenti nel settore agricolo e alimentare sarà al centro del dibattito dalle ore 13. Tra gli altri focus della giornata, alle 14, “Eventi atmosferici estremi e cambiamento climatico” di Andrea Cicogna di Arpa Fvg, per capire come i cambiamenti climatici influenzino gli eventi atmosferici estremi in Friuli Venezia Giulia, ma anche per indagare a seguire, le opportunità emergenti per la viticoltura nel campo della ricerca con l’obiettivo di rispondere proprio alle nuove esigenze colturali determinate dai cambiamenti climatici alle 14.45 con Riccardo Velasco del Crea – VE. E, ancora, un’analisi puntuale delle caratteristiche fenologiche, agronomiche ed enologiche delle varietà resistenti coltivate in regione delle 15.30 con Paolo Sivilotti dell’Università degli Studi di Udine.

Per concludere, “AgriCS: Modellistica per il supporto alle decisioni in agricoltura” previsto alle 16,15 con Mariangela Sandra di Ersa, per sondare come la modellistica possa diventare un prezioso strumento di supporto per il settore agricolo, a cura di Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo, progetto realizzato dall’Ersa e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Psr Fvg 2014-2020, incentrato su attività di informazione e divulgazione finalizzate alla raccolta e alla disseminazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione. La serie di incontri offre, dunque, un’opportunità unica per tutti gli operatori del settore agricolo e viticolo di Friuli Venezia Giulia per condividere conoscenze, esperienze e prospettive per affrontare le sfide del futuro in modo innovativo e sostenibile. Per informazioni sul programma e per prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale www.exporive.com.

PROGRAMMA

8 Novembre 2023 | ore 11:30 – 13:30

La gestione della nuova PAC in Friuli Venezia Giulia

Interventi:

Il Piano Strategico e il Complemento di Sviluppo Rurale – Gabriele Iacolettig, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Il nuovo Organismo pagatore regionale degli aiuti in agricoltura per il Friuli Venezia Giulia – Karen Miniutti, Organismo pagatore regionale – ERSA

Sviluppo Rurale SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Sonia Venerus, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Sviluppo Rurale SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale – Sonia Venerus, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

A cura di REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

8 Novembre 2023 | ore 14:00 – 14:30

L’impegno dell’ERSA nell’ambito della sperimentazione e assistenza tecnica in agricoltura

Interventi:

Michele Fabro, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA

A cura di REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

8 Novembre 2023 | ore 14:30 – 15:10

Verso la transizione energetica delle aziende vitivinicole

Interventi:

Samuele Giacometti, APE FVG

A cura di REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

8 Novembre 2023 | ore 15:10 – 15:50

Uso efficiente dell’acqua in viticoltura: tecnologie irrigue e DSS

Interventi:

Fabrizio Totis, Associazione consorzi di bonifica FVG

A cura di REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

8 Novembre 2023 | ore 15:50 – 16:30

L’importanza della biodiversità in vigneto

Interventi:

Antonio Noacco, UNIDOC

A cura di: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

10 Novembre 2023 | ore 09:30 – 12:00

Flavescenza dorata della vite tra criticità ed evoluzione del quadro normativo

Moderatore:

Giannantonio Armentano, L’Informatore Agrario

Interventi:

Come cambia il quadro normativo nazionale: le nuove misure di contrasto a flavescenza dorata – Alessandro Fiori, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA

Flavescenza dorata 2023: criticità e gestione in Friuli Venezia Giulia e Veneto – Gianluca Gori, Pierbruno Mutton, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA, e Sergio Carraro, Servizio fitosanitario Regione Veneto

Ultime conoscenze sulla gestione di Scaphoideus titanus – Francesco Pavan, Università degli studi di Udine

Recenti acquisizioni sulla Flavescenza dorata e possibili prospettive – Elisa Angelini, CREA-VE Conegliano

Dibattito e conclusioni

A cura di: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

10 Novembre 2023 | ore 12:00 – 12:30

Organismi da quarantena: nuove emergenze fitosanitarie

Interventi:

Iris Bernardinelli, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA

A cura di: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

10 Novembre 2023 | ore 12:30 – 13:00

PNRR – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

10 Novembre 2023 | ore 14:00 – 14:45

Eventi atmosferici estremi in Friuli Venezia Giulia nel cambiamento climatico

Interventi:

Andrea Cicogna, ARPA FVG

A cura di: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

10 Novembre 2023 | ore 14:45 – 15:30

Viticoltura e cambiamento climatico: nuove opportunità dalla ricerca per il Friuli Venezia Giulia

Interventi:

Riccardo Velasco, CREA-VE

A cura di: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

10 Novembre 2023 | ore 15:30 – 16:15

Caratteristiche, fenologiche, agronomiche e enologiche di varietà resistenti coltivate in Friuli Venezia Giulia

Interventi:

Paolo Sivilotti, Università degli studi di Udine

A cura di: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

10 Novembre 2023 | ore 16:15 – 17:00

AgriCS: la modellistica a supporto delle decisioni in agricoltura

Interventi:

Mariangela Sandra, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA

A cura di: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ERSA

Immagini del territorio FVG

(Sagrado, Monte Calvario- GO: San Quirino al Tagliamento- PN).

credits @Stefano Bergomas -MassMedia