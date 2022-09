Autonomia: Shaurli(Pd), Lega succube di Fratelli di Italia centralista

“Inutile che la Lega ora faccia finta di prender distanza dalle posizioni ‘centraliste’ incarnate da sempre dalla destra nazionalista di Meloni, che rischiano di ridurre anche la nostra autonomia e specialità regionale A Dreosto non sfugga che quella destra è il suo principale alleato nonché ormai traino della coalizione con cui si propone di governare a Roma. Non perda tempo quindi a comunicarci la sua preoccupazione, sappiamo quanto ormai la Lega sia succube di FdI. Parli con i suoi amici, che hanno sempre visto l’autonomia del Friuli Venezia Giulia come fumo negli occhi”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al coordinatore della Lega Fvg Marco Dreosto