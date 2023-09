Campionato Regionale di Skateboard del Friuli Venezia Giulia 2023 si svolgerà Lignano

Il Campionato Regionale di Skateboard FISR/FVG 2023 arriva al suo ultimo appuntamento i prossimi 9-10 settembre, la stagione di gare regionali giunge così al termine con la quinta data, che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD).

L’evento verrà organizzato dalla ASD Thank You Skateboarding (Lignano) presso lo Skatepark di Viale Europa a Lignano Sabbiadoro già sede di gare a livello nazionale.

“Il weekend si preannuncia ricco di iniziative” – afferma Simone Zanusso, Presidente dell’Associazione organizzatrice – “il sabato sarà dedicato allo skateboarding classico con diversi contest che si snoderanno nell’arco del pomeriggio (Game of Skate, Mini Ramp, Speed Race).

I contest saranno aperti a tutti e per i vincitori ci saranno in palio dei premi in denaro e in materiale. È attesa, inoltre, una Demo di PRO Skater del team Samurai e Spitfire, grazie al supporto dello storico Skateshop locale “East Wind”, il tutto accompagnato dalla musica di 5 band live (Magenta, Woodshack 113, Arxes, Pervert Bug Spray, Dharma)”.

“Durante la giornata” prosegue Zanusso “verrà allestita un’area dedicata alla proiezione di foto e video storici dello Skateboarding a Lignano dagli anni 90 ad oggi: un’occasione per rivivere i momenti più belli che hanno caratterizzato la scena skateboard locale”.

Domenica 10 sarà riservata alle finali del Campionato Regionale di Skateboard del FVG. Dalle 9:15 gli atleti, già precedentemente registrati alla tappa di Campionato regionale tramite il portale LiveHeats, potranno accreditarsi, mentre le gare avranno inizio alle ore 11:30 e si protrarranno fino al pomeriggio.

Alla fine della competizione verranno proclamati e premiati i campioni regionali 2023 per le diverse categorie in gara: Junior maschile e femminile (8-13 anni) Senior maschile e femminile (over 14 anni) e Master maschile (over 35 anni).

Durante tutta la manifestazione verrà allestita un’area ristoro dove sarà possibile gustare prodotti enogastronomici friulani del “Buon Bicchiere” e “La Culla del Luppolo”.

L’evento è organizzato dall’Asd Thankyouskateboarding con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, FISR, Italian Skateboarding, e si fregia del marchio “IO SONO FVG”.

Per l’organizzazione dell’evento l’Asd Thankyouskateboarding verrà sostenuta da East Wind, Latisana and Music, Banca Prealpi San Biagio, Lignano Pineta, Fvglive, Zanutta, Mariussi Mercedes, Ivicolors, La Sariandola Trieste, Blueskin Denim, Blue Distribution, éS Skateboarding, Etnies skateboarding, Blast Distribution, Creature Friends, American Socks, Rng Distribution, Bones Wheels, Powell Peralta, Globe Brand, Doomsday co, Mushrooms, Ementa SB, Eldorado SB, e Radio Company come Media Partner.