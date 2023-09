A Resia dal 5 al 10 settembre il festival del turismo accessibile

Il turismo accessibile e l’accoglienza come cultura sono al centro del festival “Diverso da chi. Accogliere per conoscere, conoscere per accogliere”, in programma dal 5 al 10 settembre a Resia (UD). Nella località montana della Val Resia l’estate non è finita e questo appuntamento offrirà eventi musicali, animazione e un convegno.

A organizzare il festival il Comune di Resia con il contributo determinante di Fondazione Friuli e di vari enti ed associazioni. Spiega la sindaco Anna Micelli: “La nostra proposta è un momento di riflessione sul tema dell’accoglienza dell’altro e del turismo accessibile, essenziale per il nostro territorio. Sono temi che mettiamo in pratica quotidianamente in ogni settore, con il festival intendiamo diffonderli il più possibile”. Un progetto fortemente voluto e curato dall’assessore comunale Michela Mior. Nell’area del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, infatti, e a Resia soprattutto i progetti di turismo accessibile sono già realtà da tempo.

Fra gli eventi del festival sono previsti: due escursioni naturalistiche e multisensoriali, un workshop di musica e tecnologia, la proiezione del film “Mio fratello ricorre i dinosauri”, un concerto con Mauro Costantini, pianista e organista con disabilità visiva, laboratori di stage di danze resiane e un convegno sabato 9 settembre in mattinata al centro culturale a Prato di Resia.