Covid: Fedriga, ordinanza arancione ultimo sforzo Fvg. Shaurli, Fedriga surreale ha sacrificato coerenza a consenso (video)

"Questo è l'ultimo sacrificio che la Regione chiede ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché non si può pensare che l'alternativa al vaccino siano sempre e comunque le restrizioni. Bisogna, Europa in primis, cambiare passo, affinché venga finalmente avviata una campagna di massa, magari utilizzando la strategia adottata con successo in Gran Bretagna somministrando al maggior numero possibile di persone la prima dose. Con queste premesse e sulla base dei dati, e delle preoccupanti previsioni relativamente alla diffusione del virus, mi accingo a firmare l'ordinanza per l'istituzione della zona arancione rafforzata nelle aree delle ex province di Udine e Gorizia a partire dalla mezzanotte di venerdì 5 marzo (pertanto da sabato 6) e della didattica a distanza per le scuole medie, superiori e delle università di tutta la regione con decorrenza da lunedì 8. Le disposizioni avranno una durata di 15 giorni".

Lo ha detto oggi a Trieste il presidente Massimiliano Fedriga illustrando, assieme al vice con delega alla Salute Riccardo Riccardi e all'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, gli ultimi provvedimenti restrittivi per contrastare i contagi da Covid-19 sul territorio regionale.

Come ha ribadito Fedriga, la decisione viene assunta in base all'aumento dei contagi rilevato la scorsa settimana in particolare in due aree della regione: quella dell'ex provincia di Gorizia (200 casi per 100mila abitanti) e dell'ex provincia di Udine (353 casi per 100mila abitanti), con proiezioni che prefigurano una situazione in costante aggravamento. Di particolare rilevanza anche l'incidenza in base all'età, che vede la fascia 11-18 come quella prevalente, mentre preoccupa la presenza della variante inglese nelle aree soggette alle restrizioni previste nell'ordinanza.

"Noi - ha aggiunto Fedriga - continuiamo a prenderci le nostre responsabilità per preservare il sistema sanitario regionale a fronte di un rischio di sovraccarico dovuto all'aumento dei casi, consapevoli di quello che ciò comporta per determinate categorie produttive. Per questo nel provvedimento relativamente ai ristori che faremo a livello regionale riconosceremo un maggior contributo economico a quegli esercizi che verranno penalizzati nelle aree soggette alle restrizioni più severe; inoltre con il prossimo Dpcm lo Stato indennizzerà quelle attività limitate dai provvedimenti di carattere regionale".

"L'obiettivo - ha spiegato il presidente- è quello di anticipare l'ondata e di arrivare verso la stagione più calda evitando la pesantezza di un impatto che in parte si sta verificando in alcune altre regioni. E' chiaro che tutto ciò rischia di essere inutile senza l'avvio di una vera campagna vaccinale di massa. Per questo invito il Governo a prendere ispirazione da quanto fatto in Gran Bretagna, dove anche con l'utilizzo del siero AstraZeneca allargato agli over 65 è stato abbattuto il numero dei ricoveri ospedalieri".

A stretto giro un commento è arrivato dal segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shauri secondo cui Fedriga sarebbe surreale "ha sacrificato coerenza a consenso, basta scaricare responsabilità e cambiare idea da un giorno all’altro”. “Surreale la conferenza stampa del Presidente Fedriga. Ha testualmente scritto in una nota Shaurli, ci chiediamo se è la stessa persona che la settimana scorsa chiedeva di aprire tutto, se è il capo di chi pochi giorni fa raccoglieva firme per aprire i locali anche la sera. In questi mesi lo abbiamo sentito dire tutto e il contrario di tutto, dall'apertura delle piste da sci alla chiusura anticipata delle scuole. Quando le cose vanno meglio è merito suo, quando il Covid ci mette con le spalle al muro per Fedriga è sempre colpa di qualcun altro: i cittadini irresponsabili, il Governo di cui ora fa parte, l’Europa. E’ ridicolo che chi governa in questa Regione non si assuma mai le sue responsabilità: che messaggi ha dato ai cittadini, chiedendo un giorno di aprire tutto anche la sera e quello dopo chiudendo le scuole? Per chiedere serietà e rispetto delle regole alle persone serve coerenza, quella coerenza sacrificata sempre per il consenso in questi mesi”.

Per il segretario dem “se finalmente si vogliono analizzare dati e criticità della nostra Regione, se si vuole capire come siamo arrivati a questo punto, se abbiamo fatto tutto il possibile per avere un tracciamento efficace e un piano di vaccinazione che non sprechi o rallenti una singola dose, se vogliamo dare, qui ed ora, il cambio di passo che serve alla Sanità regionale, noi – sottolinea - come in tutti questi mesi siamo pronti a fare la nostra parte, anche di fronte a scelte e decisioni difficili”.

“Ha affermato di non avere la patria potestà di tutti i nostri ragazzi: è una fortuna – conclude Shaurli - perché non ci avrebbero capito niente, spinti un giorno a uscire la sera e bacchettati e chiusi in casa quello seguente”.