Covid: Spitaleri (Pd), Fvg con Calabria e Campania per 3/a dose

I numeri delle terze dosi effettuate in Fvg continuano a tenerci nella parte bassa della classifica rispetto a tutte le altre regioni italiane, sia con riferimento alle fasce più esposte che per platea generale. E siccome i dati di vaccinazione sono in percentuale della popolazione sarà difficile dare la colpa al Governo nazionale o al generale Figliuolo: se i nostri numeri sono notevolmente più bassi, tra i quindici e i venti punti percentuali di distacco, probabilmente abbiamo un problema a casa nostra e questo andrebbe approfondito”. Lo afferma l’esponente del Pd Salvatore Spitaleri, commentando i dati pubblicati da “Il Post” da cui emerge che le Regioni che non hanno ancora raggiunto il 50 per cento sono Calabria,Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

“La situazione è resa ancora più problematica – puntualizza Spitaleri - dall’incombere della variante omicron, che la terza dose potrebbe contenere. Non si risenta Riccardi se chiediamo più attenzione all’organizzazione e meno alla copertura mediatica delle rosate versioni di palazzo”.