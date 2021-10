Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 iniziativa il 6 ottobre in Fvg

Le Aree Interne individuate dalla Regione FVG ricadono tutte in territorio montano. Pur con caratteristiche storiche, economiche e sociali diverse, soffrono ed hanno sofferto degli stessi problemi legati allo spopolamento ed all’abbandono del territorio. Le Strategie approvate dalla Regione, la concertazione territoriale, i gruppi di lavoro attivati dalle Istituzioni (Università in primis) e dalle Associazioni, intendono rappresentare un concreto passo verso l’inversione di questa tendenza ed il rilancio di potenzialità che possono avere ricadute positive sull’intera collettività, locale e regionale, in termini economici e sociali nel rispetto degli equilibri ambientali e di sostenibilità complessivi saranno al centro di un evento online dal titolo "L’esperienza delle aree interne in Friuli Venezia Giulia: risultati, attese e prospettive" l'evento si svolgerà mercoledì 6 Ottobre dalle ore 17.00 alle 19.00 in streaming sul sito e sulla pagina Facebook dei Cru Unipol per seguire l’evento online e ricevere i link è richiesta la registrazione su eventbrite al seguente indirizzo: bit.ly/cru_fvg21.

Questo il programma:

Apertura Lavori

FRANCO COLAUTTI Presidente CRU FVG

intervengono MASSIMO MENTIL Sindaco Comune di Paluzza

FRANCESCO NESICH Sindaco Comune di Resiutta

ELENA LESCHIUTTA Assessore Comune di Claut

Contributo accademico MAURO PASCOLINI Docente Università di Udine - referente del Rettore nel progetto Cantiere Friuli - Officina Montagna

Esperienza professionale

MANUELA MECCHIA

Dirigente I.S.I.S. Fermo Solari - Tolmezzo

Esperienza di genere

ERICA GONANO

Sindaca Comune di Prato Carnico

Conclusioni

ALEARDO BENUZZI Stakeholder Management Unipolsai

Modera

GIACOMINA PELLIZZARI giornalista Messaggero Veneto