Furio Honsell in merito alla denuncia da parte della Danieli a Paolo De Toni.

“Si esprime piena solidarietà a Paolo De Toni, autorevole attivista per la difesa dell’ambiente, che apprendiamo è stato denunciato dalla Danieli e il suo Presidente Gianpiero Benedetti per diffamazione, per alcuni post e filmati pubblicati su internet. Se c’è un responsabile del grottesco voltafaccia della Regione sulla sua posizione relativa alla costruzione di una nuova acciaieria alle spalle dei principali centri turistici della regione, Lignano e Grado, sono proprio Fedriga e Bini che prima hanno espresso approvazione senza peraltro evidentemente discuterla con le Comunità, e poi resisi conto della complessità dell’opera, seppure con pareri tecnici eterogenei ma positivi, hanno cambiato bruscamente idea. Il Presidente della Danieli deve prendere atto dell’improvvisazione dell’attuale Giunta nelle politiche industriali, o della loro assenza. Non è con intimidazioni contro chi dissente perché ha un’idea di ambiente diversa, come patrimonio da conservare, che si pongono in essere le politiche industriali. Ci fosse stata più chiarezza e trasparenza da parte della Giunta Fedriga, tutto questo psicodramma

italo-ucraino si sarebbe potuto evitare lasciando la “fama” di tutti per quello che era prima dell’avvio delle trattative.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.