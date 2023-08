Granfondo Dolomiti Friulane Bike – A Claut (PN), sabato e domenica, tornano gli eventi dedicati alla MTB

Sabato e domenica tornano a Claut (PN) le competizioni dedicate alla Mountain Bike. Due gli eventi in programma la Granfondo Dolomiti Friulane Bike e la seconda edizione dell’Eco E-BIKE Dolomiti Friulane.

Claut (PN), nel cuore dell’Alta Valcellina, si prepara a vivere un intenso fine settimana dedicato alla mountain bike. Dopo le edizioni dal 2006 al 2009 di cui una valida per il Campionato Europeo XC Udace si inizierà con la giornata di Sabato 26 agosto che sarà dedicata all’accreditamento degli atleti e alle prove lungo i tracciati. Alle ore 20:30 ci sarà un incontro dedicato a ciclismo dal titolo “il legame tra Ciclismo e Donatori del Sangue”.

Domenica mattina 27 agosto alle ore 9:30 partirà la Granfondo Dolomiti Friulane Bike inserita come 4^ prova nel prestigioso circuito del Tour FVG MTB FIC e valida come Campionato Italiano Granfondo Avis.

Il Tracciato della Granfondo Dolomiti Friulane sarà proposto anche ai ciclo-amatori che vorranno partecipare con le loro E-BIKE all’evento “Eco E-Bike Dolomiti Friulane”, senza classifica e con partenza alle ore 9, trenta minuti prima rispetto gli atleti agonisti della sezione MTB.

La Granfondo avrà un tracciato di 54 chilometri con 2100 metri di dislivello positivo. L’obiettivo di questa proposta cicloturistica E-BIKE e ciclo agonistico di MTB, è quello di promuovere oltre alle peculiarità del territorio, le strade ciclabili dell’Alta Valcellina e le sue potenzialità per un possibile incremento dei flussi turistici ed escursionistici e avviare un percorso di collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana per inserire l’evento nei calendari nazionali e internazionali nella specialità XC e GRANFONDO.

IL PERCORSO

La partenza è prevista dallo Stadio del Ghiaccio Alceo della Valentina, dopo i primi 4km pianeggianti si affronta la prima salita con successiva discesa lungo la pista Col Masiera ed attraversamento dell’anello di Cross Country allestito nel Centro Sportivo Tre pini.

Lasciata alle spalle l’area sportiva Tre Pini il percorso si snoderà lungo il greto del Cellina fino ad arrivare al Sentiero Turistico della Conca Verde in Centro a Claut per poi risalire la Strada Forestale che porterà al Rifugio Pradut.

Dal Rifugio Pradut, si scenderà lungo i sentieri e le strade forestali fino a Casera Casavento per risalire in quota lungo la Storica Strada degli Alpini passando per la Forcella Clautana prima di scollinare sul Col de Tonon a quota 1611Mt.

Il GPM sarà a Forcella Clautana proprio per ricordare gli episodi bellici della Prima Guerra Mondiale.

Attraversata Casera Colciavath e la Foresta del Bol , si risale fino a Casera Pradut, prima di affrontare la discesa della Forestale Resettum-Pinciadona Matan 12Km di puro divertimento con ampie vedute sull’Alta Valcellina.

Prima di tagliare il traguardo dei 54 chilometri, gli atleti attraverseranno il sentiero degli Alpini dell’Arthith prima di affrontare l’anello ciclo-turistico in centro paese che li porterà a tagliare il nastro d’arrivo.

L’FVG MTB TOUR è il circuito ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana Comitato Friuli Venezia Giulia che raccoglie le più importanti gare di mountain bike sulle lunghe distanze organizzate in regione.

LE TAPPE

Per il 2023 sono previsti 5 appuntamenti, da giugno a ottobre, che attraversano l’intera regione dalle dolomiti al mare:

04 giugno – PALMANOVA BIKE RACE – Palmanova (UD) – Granfondo

02 luglio – COLLIO BRDA CUP – Cormons (GO) – Marathon

16 luglio – TROI TREK MTB – Polcenigo (PN) – Marathon/Granfondo

27 agosto – GRAN FONDO DOLOMITI FRIULANE CLAUT – Claut (PN) – Granfondo

08 ottobre – LIGNANO BIKE MARATHON – Lignano Sabbiadoro (UD) – Marathon

PARTECIPAZIONE

Aperta ad amatori ed agonisti, dai 19 anni in su, maschili e femminili, 12 le categorie in gara.

ISCRIZIONE

È prevista la possibilità di iscriversi mediante abbonamento all’intero circuito o di iscriversi alle singole gare

CLASSIFICHE

Per entrare in classifica è sufficiente prendere parte a una sola delle gare in circuito. Al termine di ogni gara verrà assegnata ai primi classificati di ogni Categoria la maglia di LEADER che dovrà essere indossata dall’atleta alla prova successiva.