“La Notte dei Lettori”: Domenica passeggiata nelle piazze udinesi

Dopo due giornate molto intense, si chiude domenica 12 la nona edizione de “La Notte dei Lettori”, festival organizzato dall'assessorato alla Cultura di Udine e quest'anno intitolato “Dall'agorà alla Transalpina sotto il cielo di piazza Libertà”. Tra gli appuntamenti di domenica 12, alle 10, con partenza dalla fontana di piazza Primo maggio, c'è la passeggiata sul tema “Fisc, erbe e vino. Storie e segreti delle piazze udinesi”, condotta da Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi, direttori artistici del festival. Sarà un modo per riscoprire, nella tranquillità di una domenica mattina, angoli e aspetti d'un mondo inedito, lasciandosi guidare dal divertimento e dal caso. Altri appuntamenti di domenica 12 alla libreria Mondolibri, alle 11, “La scuola di Mr Soldino” e, alle 18.30, “Metodi, idee e consigli per vivere davvero la tua vita”; alla libreria Giunti, alle 17.30, “ProteggiAmola”, lettura per bimbi fino a 8 anni. E al teatro San Giorgio, alle 20.45, “2222 – Duemiladuecentoventidue”, spettacolo teatrale con la regia di Arianna Romano.