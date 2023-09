La storia di padre Paolo Dall’Oglio a dieci anni dalla sua scomparsa questa sera al Balducci

Questa settimana, su invito del Centro Balducci, il giornalista Riccardo Cristiano sarà in Friuli Venezia Giulia per presentare il suo ultimo libro “Una mano da sola non applaude. La storia di Paolo Dall’Oglio, letta nell’oggi” (Ancora, 2023): a dieci anni dal sequestro e dall’assenza di notizie del gesuita fondatore della comunità monastica di Mar Musa in Siria, questo testo è un tentativo di rilettura della sua figura, della sua storia, della sua riflessione sul dialogo interreligioso e sui rapporti tra Oriente e Occidente nell’oggi di un mondo sempre più lacerato e frammentato, attraversato da quella “terza guerra mondiale a pezzi” di cui parla spesso papa Francesco.

Due gli appuntamenti previsti: oggi, venerdì 22 settembre , alle ore 20.30 , al Centro Balducci di Zugliano , l’autore Riccardo Cristiano e Francesca Dall’Oglio , sorella di padre Paolo, dialogheranno introdotti e moderati da padre Luciano Larivera sj, direttore del Centro culturale Veritas, primo evento del 31° Convegno del Centro Balducci, che quest’anno verterà sul tema “Sconfìnati. Quando l’accento fa la differenza”; domani, sabato 23 settembre , alle ore 18.15 , al Circolo della Stampa di Trieste , l’autore Riccardo Cristiano e Francesca Dall’Oglio, sorella di padre Paolo, dialogheranno introdotti da padre Luciano Larivera sj, direttore del Centro culturale Veritas, e moderati da Fabiana Martini, portavoce di Articolo 21 FVG, evento promosso da Articolo 21 FVG, Centro culturale Veritas e UCSI FVG.

Riccardo Cristiano , dopo aver lavorato per diversi anni come corrispondente Rai dal Medio Oriente, è stato vaticanista e coordinatore dell’informazione religiosa del Giornale Radio Rai. Ha fondato l’associazione “Giornalisti amici di padre Dall’Oglio”. È autore di diversi volumi sul dialogo interreligioso, sul Medio Oriente contemporaneo e sul papato di Francesco. Collabora con numerosi quotidiani, periodici e siti web di informazione.