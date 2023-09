Settimana velica internazionale a Trieste, domani la Inshore Race 

Il secondo lungo weekend di regata della Settimana Velica Internazionale dello Yacht Club Adriaco si apre con i riflettori puntati sulla flotta Melges 24 che ha disputato le prime tre prove del programma valido quale tappa del circuito Melges 24 European Sailing Series 2023. La giornata odierna con vento da 185 gradi di direzione e intensità da 7 a 20 nodi porta la firma, pesantissima, di Strambapapà di Giovanna Micol con Michele Paoletti al timone che, con tre primi posti come parziali, mette subito il turbo alla propria classifica. Nella giornata perfetta del campione europeo ed italiano in carica, che peraltro “gioca in casa”, cercano di stare in scia del leader il team tedesco di White Room di Michael Tarabochia (4,3,3 pt. 10) e il britannico Gill Race Team di Miles Quinton (2,2,7 pt. 11). La top five provvisoria è completata dall’ungherese Chinook al quarto posto (3,6,4 pt. 13) e da AleAli Eurocart di Barbara Bomben (5,4,6 pt. 15).

Le previsioni e l’allerta meteo lungo la costa istriana ha condizionato invece il programma della tarda serata odierna in cui era prevista la partenza della 62sima edizione della Trieste – San Giovanni in Pelago – Trieste per le flotte ORC, Open a Maxi. Il calendario della Settiana Velica Internazionale prevede dunque domani, con partenza alle ore 11.00, lo svolgimento della prova inshore di 20 miglia con partenza ed arrivo davanti a Piazza Unità d’Italia.

Giovanna Micol (Strambapapà) – “Una giornata assolutamente perfetta per il nostro team che si è trovato a suo agio su questo campo di regata e in queste condizioni pur molto variabili di intensità di vento. Siamo riusciti ad essere sempre molto veloci e a fare le scelte giuste come posizionamento sul campo di regata. Siamo solo all’inizio di questa tre giorni e dobbiamo continuare a regatare pensando a una prova alla volta. Grazie al Comitato di regata per l’ottimo lavoro svolto quest’oggi”.