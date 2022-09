L’esplosiva banda Osiris chiude la terza edizione della rassegna itinerante “Palchi nei parchi”

Gran finale domenica 11 settembre, alle 18.00, nello splendido Parco di Villa Chiozza a Scodovacca, che è anche sede di PromoTurismoFVG, per la terza edizione della rassegna itinerante ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG – sotto la direzione artistica e organizzativa della Fondazione Luigi Bon - Palchi nei Parchi, che lungo tutta l’estate ha trovato spazio in svariati palcoscenici naturali della regione tra musica, danza, letteratura e teatro. In collaborazione con PromoTurismoFVG e Comune di Cervignano del Friuli, in programma la scoppiettante performance dei fantastici quattro della Banda Osiris (Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone, Giancarlo Macrì) con il concerto Banda 4.0, nato per celebrare i quarant’anni della celeberrima Banda. Uno spettacolo intenso e poetico, pieno di idee sorprendenti, oltre che di ottima musica. Un finale entusiasmante per chiudere in bellezza una rassegna che, con i suoi 19 eventi, ha toccato quest’anno tutte e quattro le province della regione, attraversando dieci location in dieci diversi comuni. Una lunga cavalcata di appuntamenti dove artisti della musica, del teatro e della danza si sono esibiti davanti a un pubblico liberamente accomodato sugli spalti offerti dalla natura, tutti suggestivi spazi proprietà della Regione (come Parco Rizzani a Pagnacco, Villa Emma nella Foresta del Prescudin a Barcis, Bosco Romagno a Cividale del Friuli, Parco Piuma a Gorizia, la Foresta di Tarvisio, Mulino Braida a Flambro e tanti altri). Particolarmente soddisfacenti i risultati di pubblico di questa edizione, che non solo ha consolidato le presenze ma le ha praticamente raddoppiate rispetto alla passata edizione: un segnale di grande interesse e partecipazione per una kermesse nata per mettere in dialogo e risonante armonia gli spazi naturali con una programmazione artistica multidisciplinare. A rendere unica la manifestazione anche la presenza del Corpo Forestale Regionale che dal 1969 è chiamato alla vigilanza in materia forestale, faunistica-venatoria, ittica e di protezione della natura e dell’ambiente: sono state proprio le parole dei forestali a precedere, o concludere, ogni evento artistico per spiegare i concetti di gestione forestale sostenibile. Lo spettacolo della Banda Osiris, che stupisce sempre per le sue idee sorprendenti, crea un inimitabile e immediato feeling con il pubblico. La loro musica sfiora corde impensabili e fuori dal tempo, diventando un fermo immagine divertente, dinamico e potente. Un richiamo alla figura dei clown musicali, una meteora che si avvicina alla loro figura perfetta e strampalata ma vicina allo spirito bambino e innocente di ognuno di noi. A precedere il concerto, due appuntamenti a cura di PromoTurismoFVG per conoscere il Parco di Villa Chiozza con una visita guidata naturalistica in programma alle 10.30 e alle 15.30 (In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli). Partecipazione a ingresso libero. Info: www.palchineiparchi.it