Marco Risi presenta Il Punto di rugiada. Venerdì 19 a Cinemazero di Pordenone e al Kinemax di Gorizia

Presentato al festival di Torino 2023, arriva nelle sale del Friuli Venezia Giulia IL PUNTO DI RUGIADA, il nuovo film di Marco Risi. E sarà proprio il regista e figlio d’arte a presentare il film al pubblico, venerdì 19 alle 20.00 al Kinemax di Gorizia e alle 21.00 a Cinemazero di Pordenone.

Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.

«Erano circa tredici anni che pensavo a questo film sui vecchi e, nel frattempo, si può dire che lo sono diventato. Ero a Pordenone ad un incontro per Fortapàsc. Mi si avvicina un giovane maestro di scuola che nel frattempo è diventato uno scrittore di successo, Enrico Galiano, e mi parla della sua esperienza di qualche anno prima in una Casa di riposo come alternativa al servizio militare. Quei racconti mi sono rimasti dentro, sentivo che c’era materiale da romanzo come avrebbe detto Balzac ma anche da cinema. Contemporaneamente nasceva l’idea di scrivere un libro che avesse a che fare con mio padre, “Forte respiro rapido”.» E sono tanti i riferimenti al padre che si ritrovano in quest’opera, a partire da uno dei protagonisti anziani del film che si chiama proprio Dino.

