MoVimento 5 Stelle Trieste, banchetti raccolta firme elezioni comunali

Il MoVimento 5 Stelle Trieste sarà presente nei prossimi giorni in varie parti della città per raccogliere le firme necessarie a presentarsi alle elezioni comunali di ottobre. I banchetti si troveranno: venerdì 27 agosto, in piazza Sant'Antonio dalle 17 alle 20;

sabato 28 agosto, in Campo San Giacomo dalle 9 alle 12; e in piazza Venezia dalle 17 alle 20; domenica 29 agosto, in piazza Cavana dalle 9 alle 12; e presso la Barcola dalle 17 alle 20;