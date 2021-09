Nuova lettera anestesisti: Furio Honsell annuncia interrogazione

"Intendiamo interrogare l'Assessore sui gravi rilievi sollevati nella lettera inviata dal Dott. Peratoner, segretario dell'AAROI, il sindacato dei medici anestesisti e rianimatori ospedalieri. Questo tipo di problematiche andrebbero chiarite immediatamente in un momento così critico a causa della pandemia. L'Assessore avrebbe dovuto risolvere già molti mesi fa questa tensione e chiarire tutti i dubbi. In Terza Commissione invece avevamo assistito ad uno spiacevole scontro tra il Dott. Peratoner e l'allora responsabile della Terapia Intensiva di ASUFC, il Dott. De Monte. È urgente risolvere la questione per restituire la serenità ai lavoratori così importante che adesso non sembra esserci. Faremo un'interrogazione al riguardo come Open Sinistra FVG."