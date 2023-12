Pd-Civica Fvg: dialogo per rafforzare collaborazione

“Abbiamo ripreso un dialogo mai interrotto negli ultimi venti anni con le forze civiche. Il Friuli Venezia Giulia è una terra in cui l’esperienza civica è maturata prima che altrove, raggiungendo una notevole consapevolezza e ruoli di primo piano nelle amministrazioni”. La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti rende noti i colloqui avuti, assieme al consigliere regionale Roberto Cosolini (Pd), con i vertici di Civica Fvg, movimento civico che in Regione esprime i consiglieri Simona Liguori e Marco Putto e che da molti anni, prima con i Cittadini e oggi con il nuovo simbolo, rappresenta l’anima civica del centrosinistra.

“Con gli esponenti civici regionali abbiamo avuto un incontro molto cordiale e proficuo – riferisce la segretaria dem – confermando i punti di convergenza già sperimentati alle scorse elezioni. Stiamo condividendo metodi e obiettivi nella prassi quotidiana dell’opposizione in Regione come nell’amministrazione di Comuni. La collaborazione può continuare ed essere rafforzata”.

Per Conti “ci sono le basi sostanziali per costruire un clima che favorisca dialogo e accordi sui territori che saranno coinvolti dalle elezioni amministrative. L’incontro tra la vocazione riformista del Pd con il contributo pragmatico dell’autentico mondo civico, nel rispetto delle autonomie e delle vocazioni locali, può produrre una proposta convincente per i cittadini”.

Quello con il Partito Democratico – ha spiegato il presidente dei civici Tiziano Centis – è da sempre un rapporto privilegiato e diretto. Ci uniscono valori e intenti che auspicabilmente ci vedranno ancora insieme in molte circostanze”.