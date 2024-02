Pena detentiva ed errori giudiziari, incontro giovedì a Udine

La vicenda giudiziaria di Angelo Massaro, vittima di ingiusta detenzione, sarà al centro – giovedì 22 febbraio, dalle 17 alle 19.30, a Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine) – del quarto incontro del ciclo di conferenze “Della pena che non sia solo pena: qualcosa di nuovo sul fronte carcere?”, un’iniziativa in programma fino ad aprile presso la Scuola Superiore Universitaria “di Toppo Wassermann” e in altri spazi accademici. Nella serata sarà proiettato il docufilm “Peso morto”, diretto da Francesco Del Grosso e che ricostruisce il caso di Massaro, dichiarato innocente dopo 21 anni trascorsi in carcere. L’incontro sarà introdotto dal presidente della Camera Penale Friulana, Raffaele Conte, e vedrà la presenza dello stesso Massaro e dei giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, autori del libro “Cento volte ingiustizia. Innocenti in manette”. Organizzato dalla Scuola Superiore Universitaria dell’Ateneo friulano e dalla Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università di Torino – con la collaborazione dell’associazione Sisifo e della Camera Penale Friulana, e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Udine – il ciclo prevede otto incontri, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Il quinto si terrà giovedì 7 marzo, dalle 18 alle 19.30, sempre a Palazzo di Toppo Wassermann: intitolato “Le vostre prigioni. Dialogo con Carmelo Musumeci sull’ergastolo”, vedrà la presenza dello stesso Musumeci, ex ergastolano e scrittore; di Franco Corleone, garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine; di Claudia Castelli e Savina Ottieri, dottorande dell’Ateneo friulano. L’incontro sarà introdotto da Natalia Rombi, docente dell’Università di Udine.