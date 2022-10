RethinkAble: Festival transfrontaliero delle economie trasformative e delle comunità territoriali

Ripensare il modello socio-economico, in modo che sia più attento alle persone e all’ambiente e che, soprattutto, rimetta al centro le relazioni umane e l’ecologia. È questa la sfida su cui vuole puntare l’attenzione RethinkAble, il festival transfrontaliero delle economie trasformative e delle comunità territoriali, che si terrà tra Gorizia e Nova Gorica dal 14 al 22 ottobre, realizzato con il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia. Un programma di sei giorni, ricco di eventi, incontri e workshop, pensato con lo scopo di stimolare la riflessione sulle altre economie, attraverso un approccio che focalizza l’attenzione sulla pratica e sul confronto tra e con le buone pratiche del territorio.

L’ottica di RethinkAble, però, non si chiude sul solo Friuli Venezia Giulia. L’organizzazione del festival, infatti, è stata orchestrata in sinergia tra istituzioni, realtà e associazioni italiane e slovene, ragionando in termini di bioregione. Parteciperanno, inoltre, reti, enti ed esperienze da tutta la Penisola, che danno un respiro nazionale all’evento. Molti i partner dell’iniziativa, oltre al capofila proDES FVG, associazione di promozione dei distretti di economia solidale: le università di Udine, Trieste e Nova Gorica, Legambiente regionale, l’Unità scientifica Zrc Sazu, l’impresa sociale slovena Potencial Institut, l’Associazione italiana per la decrescita, l’ong goriziana Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo (Cvcs). All’organizzazione hanno partecipato anche l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), il circolo Arci Gong di Gorizia, la Rete italiana per l’economia solidale (Ries), Fairwatch, Labsus, Coordinamento provinciale di Libera Gorizia. Media partner sono la rivista Altreconomia e il portale Comune.info.

Le economie trasformative di cui si parlerà durante la manifestazione sono intese come l’insieme delle attività legate ai quattro assi tematici definiti durante il primo Forum sociale mondiale delle economie trasformative, tenutosi a Barcellona nel 2021: economia sociale e solidale, Beni comuni, movimento agroecologico e sovranità alimentare, economie femministe e prospettive di genere.

Le conferenze di RethinkAble, si sono tenute nei giorni di venerdì 14, sabato 15, domenica 16 ottobre per la prima settimana e da oggi giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 ottobre, si sono concentrate per il primo weekend sull’economia solidale e l’innovazione sociale mentre nel secondo fine settimana si parlerà di amministrazione condivisa, di umanesimo e critica ecologica, beni comuni, aree interne e comunità energetiche, tema caldo in un momento in cui il caro bollette e il blocco nelle forniture di gas russo sono al centro del dibattito pubblico nel nostro Paese come in tutta Europa. Ad arricchire il calendario della manifestazione ci saranno anche workshop aperti alla cittadinanza e un laboratorio per bambini – organizzato nella giornata di domenica 16 dal circolo Arci Gong di Gorizia – realizzato utilizzando le farine provenienti dalle filiere regionali dell’economia solidale.

Il progetto è realizzato grazie al cofinanziamento della Regione Fvg ed è sostenuto anche da GO!2025, Banca Etica, Civibank, Natura sì e Biolab.

“Che serva un ripensamento del modello socioeconomico attuale è evidente – afferma Nadia Carestiato, presidente di proDES FVG – e noi crediamo nella possibilità di poter creare una cornice in cui dialogare tutti e tutte insieme per far nascere nuove idee, relazioni e progetti. Che il festival si tenga in una terra di confine, poi, è importante, perché rappresenta la volontà di andare oltre qualsiasi muro e confine, per instaurare collaborazioni e sinergie tra realtà che mirano allo stesso obiettivo”.

Giovedì 20/10/2022

10.00 – 13.00

Centro Conferenze Units, via Alviano, 18, Gorizia

Workshop “DALLE PAROLE AI PATTI” sul tema dell’amministrazione condivisa

(partecipazione con previa iscrizione, info sul sito)

20:30

Location in via di definizione (aggiornamento sul sito)

Incontro pubblico “L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA: COME LIBERARE LE ENERGIE DI UNA COMUNITÀ”

Venerdì 21/10/2022

11:00 – 13:00

X Center Delpinova ulica, 20, Nova Gorica

Conferenza “ECOLOGICAL CRISIS AND CRITICISM” (in lingua inglese)

16:00 – 18:30

X Center Delpinova ulica, 20, Nova Gorica

Conferenza “LA PROPRIETÀ COLLETTIVA QUALE OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO”

Sabato 22/10/2022

10.00 – 13.00

Centro Conferenze Units, via Alviano, 18, Gorizia

Conferenza “COMUNITÀ TERRITORIALI E PROCESSI PARTECIPATIVI”

14:00 – 19.00

Centro Conferenze Units, via Alviano, 18, Gorizia

Conferenza e workshop “COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI”

partecipazione al workshop previa iscrizione info sul sito