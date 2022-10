Tini e mulini. Animazione locale per lo Sviluppo Sostenibile dei Comuni di Buttrio, Moimacco e Remanzacco

“Tini e Mulini” è un percorso di animazione locale ideato dalla Cooperativa Sociale Cramars che coinvolge i Comuni di Buttrio, Moimacco e Remanzacco per condividere le proprie idee e definire una strategia intercomunale di sviluppo sostenibile all’interno di finanziamenti pubblici a livello regionale, nazionale ed Europeo. La presentazione pubblica del progetto si svolgerà giovedì 3 novembre 2022 ore 20:30 presso auditorium comunale “G. de Cesare” via B. Stringher, 11 – Remanzacco.

L’idea:

Il progetto nasce e si attiva per consentire alle Comunità del Friuli Orientale di sviluppare strategie attuative all’interno di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

Un’occasione irripetibile per invitare tutta la comunità a contribuire con le proprie idee per definire una strategia comunale da qui al 2030. Un’impresa di comunità, un lavoro collettivo che ci impegnerà durante i mesi di novembre-dicembre per essere pronti con “idee e carte in mano”.

Per questo motivo, desideriamo offrire a tutti coloro che vivono nell’area dei comuni di Buttrio, Remanzacco e Moimacco un percorso di discussione e stimolo per farsi delle domande sul futuro, per immaginare la propria vita lavorativa e per impegnarsi a realizzarla.

I tavoli tematici:

Abbiamo strutturato quattro tavoli di lavoro che rappresentano quattro strade da seguire per vincere la sfida del futuro:

• Tavolo 01 “Vivere il paese: socialità e benessere per tutti”;

• Tavolo 02 “Lavoro e Attività Produttive”;

• Tavolo 03 “Giovani, formazione e identità”;

• Tavolo 04 “Turismo, Cultura e Patrimonio diffuso”.

Il metodo:

Ogni tavolo avrà a disposizione quattro incontri online che si terranno tra novembre e dicembre 2022. Ognuno potrà proporre, discutere e misurare le proprie idee guidati nell’uso di Mosaic, una piattaforma pensata per stimolare la discussione, definire idee e convertirle in soluzioni. Al termine degli incontri ogni gruppo di lavoro porterà all’attenzione comunale delle proposte tangibili da inserire nella strategia comunale.

L’esito finale degli incontri verrà restituito alla popolazione durante un incontro previsto per il mese di gennaio 2023.

Vogliamo condividere questo percorso invitandovi a partecipare all’evento di lancio che si terrà:

Giovedì 3 novembre 2022 ore 20:30 presso l’Auditorium Comunale “G. De Cesare” di Remanzacco

Per chi non potesse partecipare alla serata ma volesse aderire al progetto, è possibile iscriversi ai tavoli contattando il numero +39 0433 41943 oppure inviando un E-mail a: info@coopcramars.it